來自紐約市警察局的刑事分隊長芮妮·法蘭西斯，專精於女性警政及鑑識科學領域，近日赴台參訪樹林警分局。（樹林警分局提供／許哲瑗新北傳真）

來自紐約市警察局的刑事分隊長芮妮·法蘭西斯，專精於女性警政及鑑識科學領域，近日赴台參訪樹林警分局。（樹林警分局提供／許哲瑗新北傳真）

芮妮·法蘭西斯與張明和交換象徵兩地友誼的員警徽章，為參訪之旅畫下句點。（樹林警分局提供／許哲瑗新北傳真）

芮妮·法蘭西斯去年參與紐約市警局舉辦的毒品販運查緝訓練時，與代表新北市警局跨國受訓、時任樹林分局偵查隊偵查員杜承諺結識。（樹林警分局提供／許哲瑗新北傳真）

來自紐約市警察局的刑事分隊長芮妮·法蘭西斯，專精於女性警政及鑑識科學領域，近日赴台參訪樹林警分局，針對刑事工作的職務技能、查緝經驗與分局同仁雙向溝通，並與分局長張明和交換警員徽章，象徵為兩市締結友誼；法蘭西斯表示，台灣治安的穩定讓人驚喜，盼未來雙方有更多交流與互動。

樹林警分局表示，芮妮·法蘭西斯在紐約市南曼哈頓區從事刑案偵辦工作多年，麾下有13名刑事小隊長及偵查佐，執勤之餘，也擔任紐約市約翰傑刑事司法學院的助理教授，專精於女性警政及鑑識科學領域，去年參與紐約市警局舉辦的毒品販運查緝訓練時，與代表新北市警局跨國受訓、時任樹林分局偵查隊偵查員杜承諺結識。

法蘭西斯近日來台旅遊，在杜承諺、分局長張明和力邀及促成下，撥空參觀樹林警分局，大方與分局同仁分享她在紐約市警局刑事工作重點、易遇到難題以及解決方案等，並換上新北市專用警背心，與張明和交換象徵兩地友誼的員警徽章，為參訪之旅畫下句點。

張明和表示，新北市警局每年都會派員前往紐約市警局受訓，透過這次非正式的外交互動，強化員警的國際視野，也期盼未來雙方有更多交流與互動。

法蘭西斯亦也大讚，台灣穩定的治安讓人相當驚喜，更是一處充滿人情味的土地，尤其偵辦刑事案件的專業經驗，值得成為紐約作為參考借鏡，盼未來雙方能一直保持緊密的關係。

(中時 )