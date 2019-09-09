回家之路更安全！中和巷弄口增設反射鏡 15:312019/09/09 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市議員陳錦錠接獲中和區民安里長張金鳳陳情，向市府積極爭取，順利於巷弄口增設反射鏡及繪製黃網線。（陳錦錠服務處提供／葉書宏新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市議員陳錦錠接獲中和區民安里長張金鳳陳情，向市府積極爭取，順利於巷弄口增設反射鏡及繪製黃網線。（陳錦錠服務處提供／葉書宏新北傳真） 新北市議員陳錦錠接獲中和區民安里長張金鳳陳情，向市府積極爭取，順利於巷弄口增設反射鏡及繪製黃網線。（陳錦錠服務處提供／葉書宏新北傳真） 新北市中和區民安街為中和著名的美食街，人潮、車潮眾多，但周圍巷弄狹小，車輛轉彎時常因視線不良導致交通事故發生，新北市議員陳錦錠接獲民安里長張金鳳陳情，向市府積極爭取，順利於巷弄口增設反射鏡及繪製黃網線，建構更安全的生活環境。 陳錦錠表示，為關心用路人行經叉路口、彎道路段，恐因視線造成死角，進而導致車禍風險增加，為加強巷弄內通行保障，在中和區民利街40巷口、民安街65巷口增設反射鏡；另外，在中和民利街25巷口繪製黃網線，藉此提高行車安全，建立安全城市環境。 (中時 ) #中和 #安全 #民安 #反射鏡 #網線 也許您會感興趣 推薦閱讀 上班尖峰 轎車撞10多部機車 1家長1學童傷 08:362019/09/05 社會 韓國瑜8日造勢 邱烽堯估中和逾5千鄉親力挺 15:292019/09/05 政治 中和警運用人臉辨識系統 助失智民眾返家 19:532019/09/05 社會 泰妙齡女來台掏金 賣淫1次僅賺… 11:462019/09/06 社會 新北再增1例本土屈公病 中和國強嶺大消毒 14:332019/09/06 生活 新北本土屈公病群聚新增1例 婦人中和種菜染病 14:392019/09/06 生活 中和大排西側道路施工 江永昌：提升替代道路實用性 02:492019/09/07 生活 中和屈公病又1例 國強嶺步道列管制 04:102019/09/07 地方新聞 屈公病5天3例連環爆 新北中和阿嬤中鏢 14:292019/09/08 生活 仰德大道是文大生的血鋪成？ 文大：並非現況 12:172019/09/09 生活 生活熱門新聞 琵琶颱風恐生成 最新模擬路徑曝光 - 生活 有神力！埔鹽順澤宮帽子暴紅 廟方急訂1千頂 - 生活 晨起做好這件事 讓你躲過心血管病威脅 - 生活 脂肪肝變肝癌 名醫驚：這飲料喝太多 - 生活 吃生魚片吞細菌？肝膽胃腸醫：致命原因在這 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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