新北市議員陳錦錠接獲中和區民安里長張金鳳陳情，向市府積極爭取，順利於巷弄口增設反射鏡及繪製黃網線。（陳錦錠服務處提供／葉書宏新北傳真）

新北市議員陳錦錠接獲中和區民安里長張金鳳陳情，向市府積極爭取，順利於巷弄口增設反射鏡及繪製黃網線。（陳錦錠服務處提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區民安街為中和著名的美食街，人潮、車潮眾多，但周圍巷弄狹小，車輛轉彎時常因視線不良導致交通事故發生，新北市議員陳錦錠接獲民安里長張金鳳陳情，向市府積極爭取，順利於巷弄口增設反射鏡及繪製黃網線，建構更安全的生活環境。

陳錦錠表示，為關心用路人行經叉路口、彎道路段，恐因視線造成死角，進而導致車禍風險增加，為加強巷弄內通行保障，在中和區民利街40巷口、民安街65巷口增設反射鏡；另外，在中和民利街25巷口繪製黃網線，藉此提高行車安全，建立安全城市環境。

(中時 )