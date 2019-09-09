北一女校門口擠滿外送機車

近來屢屢有網友分享，中午時間，台北市北一女校門口擠滿外送機車、宛如車聚的「奇觀」照片或影片，因此引爆兩派網友的大論戰。一派網友認為，現在學生太好命，以前大家只能翻牆；另一派則是認為，這就是時代潮流，別再老扣扣。

外送食物越來越發達，儼然成為新興行業，有網友在臉書社團《●【爆廢公社公開版】●》分享影片，只見北一女校門口滿滿的粉紅外送機車，讓網友不禁大嘆：現在學生真好命！

贊同的網友紛紛表示，「苦了父母」、「父母拼命賺錢子女拼命享福」、「學生太好命......換來的可能是未來抗壓性很低....」、「想想以前翻牆出去買珍奶的日子」、「多廢才會連覓食都懶得出門」。

另一派網友則認為「時代在進步那些人不知道想什麼」、「一堆酸民也真是好命，用手機打打幾個字，就可以在網路上發表你們的偉大意見，以前恐怕還要飛鴿傳書呢，真D好命吖」、「這是三方互惠的時代潮流，買方不用出門排隊又可以吃想吃的東西，賣方除了來店單，又多了不少外送生意，外送人員也可以賺點外快」、「還好吧~只是選擇多了點而已~以前還不是有餐車來外面賣~差不多啦」。

(中時電子報)