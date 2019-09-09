內政部今上午台北在舉辦「第1屆台灣印尼測繪高峰論壇」，副總統陳建仁出席見證，由我方的中華測繪聯合會（CFSM）會長王啟鋒，與印尼方的印尼測量師協會（ISI）主席Virgo Eresta Jaya，正式簽署合作備忘錄，將促進雙邊測繪人才交流，強化產業服務發展。

內政部次長花敬群表示，我國已於2017年12月20日與印尼簽署「大地測量及空間資訊測繪合作協定」，加強雙邊產業及人才交流，去年更決議雙方輪流舉辦高峰論壇，今年首屆由我方來舉辦，提供雙邊產官學研專業人士，分享測繪專業知識及經驗的平台，實質幫助雙方貿易與經濟發展。

內政部表示，今日再促成中華測繪聯合會與印尼測量師協會簽署合作備忘錄，合作項目包括促進雙邊人才交流、強化產業服務、進行技術發展與學術研究等，雙邊的協定效益將可從政府機關交流，擴大至全國性產學研組織，深化合作關係及加速測繪產業服務鏈結，具體實踐政府新南向政策。

陳建仁特別肯定這次論壇提供雙邊交流平台，擴大雙邊合作關係，台灣長期深耕空間測繪技術發展，累積豐富經驗與技術實力，非常願意與他國夥伴分享相關技術與成果，也為新南向政策注入新的思維和動力

基於敏感考量，內政部事前並未公開行程，待簽署完畢後才對外發布新聞稿，內政部指出，印尼政府近年極為重視「國家底圖」與「災害管理」等圖資基礎建設及測繪人力資源發展，印尼測量師協會於1972年成立，目前已有超過6000名成員，是該國唯一的測量師組織，影響力遍及全國測繪相關產業，亦為國際測量師協會（FIG）會員。

(中時 )