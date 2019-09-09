台北市13條假日友善狗狗公車路線。（北市府提供／吳堂靖台北傳真）

適逢9月9日「台灣狗狗節」 ，內湖區北勢湖公園狗活動區今正式啟用，現場由犬隻行為訓練師王昱智（熊爸）教導如何使用園區互動設施，還邀請獸醫師分享毛孩避暑小秘訣，活動區面積達200坪，吸引不少飼主帶著毛小孩搶先體驗。

北勢湖公園狗活動區今啟用， 現場提供50組免費寵物登記及狂犬病預防注射服務，吸引不少民眾帶著毛小孩前往體驗，園區設施包含安全圍籬及雙道門防護，並依民眾需求增設洗手設施、休憩座椅、狗便袋及袋箱、垃圾桶與告示牌，還有簡易型互動遊戲設施，宛如毛小孩的遊樂場。

北市動保處表示，園區啟用後，將由動保處派員維護環境整潔，除定時補充狗便袋外，另選擇對狗狗較無危害的動物疾病防疫用消毒水，呼籲飼主隨手撿拾犬隻糞便，如有使用建議時，可透過「HELLO TAIPEI臺北市單一陳情」系統，或1999市民熱線反映。

配合新園區啟用，北市公運處規畫試辦681與620兩路週末假日「台北市友善狗狗公車」，自9月13日起，飼主可只繫牽繩帶狗狗搭乘公車，在「文湖國小」站下車抵達北勢湖公園狗活動區，可上動保處官網、「臺北毛孩趣旅行」臉書粉絲專頁查詢。

除了北勢湖公園外，台北市現有3座狗活動區，包含中正區華山公園、士林區至善公園及文山區萬興狗活動區，另有松山區「迎風狗運動公園」、內湖區「潭美毛寶貝快樂公園」。

(中時 )