新北市中和區公所昨（8日）上午9時在中和市民活動中心舉辦「寶寶趣味賽」活動。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區公所昨（8日）上午9時在中和市民活動中心舉辦「寶寶趣味賽」活動。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區公所昨（8日）上午9時在中和市民活動中心舉辦「寶寶趣味賽」活動。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區公所昨（8日）上午9時在中和市民活動中心舉辦「寶寶趣味賽」活動。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區公所昨（8日）上午9時在中和市民活動中心舉辦「寶寶趣味賽」活動，現場120組大寶寶和小寶寶齊聚一堂，全家大小一起出動，場面溫馨壯觀！

活動按年齡分為「寶寶爬行趣」及「尿布搬搬樂」，活動現場公所還貼心準備舒適寶寶遊戲區，由新北市政府社會局玩具銀行提供各式有趣及安全玩具，讓家長及寶寶在等待時能安心遊憩玩耍。

現場由精彩親子帶動唱揭開序幕，在場的寶寶們隨著音樂舞動小小身軀，立刻萌翻在場嘉賓。比賽一開始，所有家長為引導寶寶們抵達到終點，拿出相機、小玩具、布偶等使出渾身解數，而有的家長則忙著拍攝寶寶的「萌樣」，希望能為自己的寶寶留下這難得的可愛畫面，讓整個活動現場充滿歡樂氣氛！ 現場也邀請來市府性別大使企鵝暖爸，可愛又胖嘟嘟的身軀，讓不少家長及寶寶爭相排隊合影留念。

中和區長賴俊達表示，子女為國家未來主人翁，更是國家未來重要資產，在全球少子化趨勢之下，現代父母著實負擔不少養育的責任與壓力。

中和區公所為鼓勵民眾願生、能養，提供家長及孩子們活動的空間，以親子健康促進及培養孩子身心均衡發展為主軸，辦理寶寶趣味競賽。且藉由活動的進行，提升幼兒身心健康及增進親子間的互動，來營造家庭和樂溫馨氣氛。

(中時 )