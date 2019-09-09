【台北綜合報導】

「幻·彩·影萬花筒特展」大膽的結合藝術與科技兩大元素，擦撞出超乎意料的絕美火花，為民眾帶來耳目一新的視覺與感官體驗。本次除了跨海邀請日本花藝大師木村貴史所帶領的著名花藝團隊plantica共同合作之外，更邀請到數位藝術策展人羅禾淋統籌台灣新興藝術家們帶來「新媒體萬花筒藝術創作區」一起共襄盛舉。

萬花筒特展自開展以來即廣受好評，並在Instagram上掀起一股拍照打卡熱潮，成為網路上的熱門話題，不僅如此也成為許多爸媽趁著暑假帶孩子們放電的好去處，場內璀璨絢麗的裝置物讓參觀民眾看得目不轉睛，還可以動手做出復刻童年回憶的萬花筒。

邁入九月中秋節連假即將到來，主辦單位將於9/1起，於場內萬花筒DIY區推出材料包買一送一的優惠。在這溫馨的節慶裡，除了烤肉吃月餅外，也可以親子同遊觀展並且一起動手做專屬萬花筒，為這個溫馨的佳節增添幾分和樂的氣氛。

除此之外，為了回饋眾多參觀者的支持，plantica木村貴史總監也贊助台北東京來回機票，只要在展覽期間與plantica的三件作品之一合照，上傳至Instagram並完成指定任務，即可獲得抽獎機會，主辦單位將於9月30日「幻·彩·影萬花筒特展」粉絲團揭曉幸運中獎名單，一人得獎雙人同行。不僅如此，展覽還加碼抽送The Body Shop精美香水10組。讓你爽爽逛展覽，開心贏獎品！

「幻·彩·影萬花筒特展」閉展倒數中，展覽只到9月22日，還沒來看展的民眾，趕緊楸團穿上最愛的夏季美裝，享受今夏最後一段繽紛的夏日時光吧!

展覽資訊

展名: 幻•彩•影 萬花筒特展

展期：2019/6/29-2019/9/22

時間：10:00-18:00 (17:30最後售票/入場)

地點：華山1914文創產業園區 東2AB館

主辦單位: 時藝多媒體傳播股份有限公司

協辦單位: 華山1914文創產業園區

協力廠商: plantica、BeeCruise

官方網站: https://bit.ly/2UyFTcz

官方粉絲團: https://bit.ly/2HtiLI1

洽詢專線: 02-6616-9368

由plantica花藝團隊首次來台展出，在展期間與plantica三件作品之一合影，上傳至Instagram并完成指定動作，即可獲得抽台北東京來回機票的機會。(圖/時藝多媒體提供)

即日起至閉展，凡在現場購買DIY材料包即可獲得買一送一優惠。(圖/時藝多媒體提供)

小朋友在鏡子的無限反射迷宮內，找到一條可以通往出口的路，絕對是爸爸媽媽讓小孩放電的最佳遊戲場所。(圖/時藝多媒體提供)

plantica運用自身獨道的花藝風格，製作出萬花筒內的影像，配合三角鏡子的反射呈現出滿滿的花花世界。(圖/時藝多媒體提供)

(中時電子報)