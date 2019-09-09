雲林縣虎尾大成商工將餐飲科學生製作的愛心月餅送邊緣戶。(許素惠攝)

雲林縣虎尾農工學生製作蛋黃酥給社區長青食堂爺奶吃。(許素惠攝)

雲林縣虎尾農工學生製作的蛋黃酥很有「學味」，是各科合作的美味，其中綜合職能科包裝。(許素惠攝)

雲林縣虎尾農工學生製作的蛋黃酥。(許素惠攝)

雲林縣虎尾農工學生製作的中秋節「月圓人團圓」的蛋黃酥佳節禮盒。(許素惠攝)

雲林縣虎尾農工學生製作蛋黃酥給社區長青食堂爺奶吃。(許素惠攝)

這款蛋黃酥很有「學味」

最有「學味」月餅！雲林縣虎尾農工融入新課綱精神，商業經營科出點子，食品加工科烘焙，綜合職能科包裝，生物產業機電科設計LOGO，合力產出最有「學味」的蛋黃酥，送給社區長青食堂爺奶賀中秋。大成商工餐飲科也DIY上百盒蛋酥關懷轄內弱勢家庭。

虎尾農工李重毅指出，該校食品科每年都有做蛋黃酥為中秋禮盒的傳統，配合108年新課綱上路，融入統合精神，將學校生機科自造實驗室設計的LOGO，加上商經科的IDEA，以及綜合職能科門市服務的學習，整合完成今年的中秋節「月圓人團圓」的蛋黃酥佳節禮盒，並發揮愛心捐贈給社區長青食堂長輩品嘗。

虎尾安溪里長蔡朝忠非常感謝校方愛心，強調阿公阿嬤如果知道是孩子做的，一定吃得更開心，可以過個快樂的中秋節。

大成商工師生也合力製作100多盒中秋月餅，致贈雲林縣戶邊緣戶，虎尾分局教官吳明偉及家長會廖坤標下午將愛心運送到縣內所有鄉鎮及偏遠地區，讓邊緣戶感受到學校及社會的愛與關懷。

(中時 )