星座專家許睿光老師表示，本週有一個較激烈的天象大家需要注意，那就是有很多行星在處女座與雙魚座的海王星有對分相，這會帶來一些曖昧不明的情況，在工作、事業、感情方面都需要注意，可能會掉東西；被騙了還自欺欺人，遇到什麼樣的邀約以及面對任何的決定都要更小心謹慎哦。

太陽、金星、水星、火星都在處女座，而其中金星跟水星則開始準備要走到天秤座，對土象星座的朋友來說，這段時間不管是工作運還是財運都還是很旺，可以趁著這段時間再好好加把勁。而風象星座的朋友也將因爲金星與水星即將走到天秤，也有運勢上揚的趨勢。

運勢大旺：

●處女 ♍️ 除舊佈新 大放異彩

●魔羯 ♑️ 承擔重任 大展手腳

●金牛 ♉️ 財源廣進 意外好運

●天秤 ♎️ 人際當紅 貴人浮現

運勢平穩：

●牡羊 ♈️ 契機浮現 桃花轉強

●水瓶 ♒️ 廣結貴人 交換資源

●巨蟹 ♋️ 人際忙碌 注意溝通

●天蠍 ♏️ 朋友相聚 義氣相挺

要注意：

●雙魚 ♓️ 感情人際 睜大眼睛

●射手 ♐️ 職場危機 妥善處理

●雙子 ♊️ 關照情緒 注意減壓

●獅子 ♌️ 財運起伏 小心破財

➤加碼

財運最旺：獅子 ♌️

桃花最旺：天秤 ♎️

事業最旺：魔羯 ♑️

睿光談星座 2019/09/08~09/14

(中時電子報)