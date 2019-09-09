新北市中和區公所昨（8日）在錦和運動公園舉辦「原住民族歲時祭儀豐年祭」活動。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區公所昨（8日）在錦和運動公園舉辦「原住民族歲時祭儀豐年祭」活動。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區公所昨（8日）在錦和運動公園舉辦「原住民族歲時祭儀豐年祭」活動，原住民透過傳統技藝與慶典來感謝眾神的賞賜，並祈福新的一年能順遂得到眾神眷顧，現場設有原住民族風味美食及手工藝品攤位，上百位民眾前來同歡慶豐年，一同體驗並更貼近原住民族文化。

活動首先以勇士報信掀開序幕，接著迎靈、獻祭、祈福，還有令人期待的與來賓共舞，由頭目帶領區長賴俊達、原住民族委員會主委夷將拔路兒、市府原住民族行政局長羅美菁、立委鄭天財、廖國楝、江永昌，及市議員忠仁達祿斯等貴賓及各區頭目一起接受原住民族傳統祭典與歌舞文化洗禮。

中和區長賴俊達表示，豐年祭是原住民族豐富文化資產最完美敘述，為原住民慶祝豐收而對上蒼獻上感謝的重要慶典，感謝新北市原住民族行政局支持，讓活動能順利進行，原住民族的文化得以傳承保存，並可藉活動的聯誼，達到族群融合的雙重效果。

新北市中和區公所昨（8日）在錦和運動公園舉辦「原住民族歲時祭儀豐年祭」活動。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區公所昨（8日）在錦和運動公園舉辦「原住民族歲時祭儀豐年祭」活動。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

(中時 )