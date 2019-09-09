洪慈庸批評市政行程選舉。（陳淑娥攝）

台中市副市長楊瓊瓔9日出席神岡區農會中秋送愛心活動時，農會祕書王秋景在會場上帶頭高喊「楊瓊瓔凍蒜！」立委洪慈庸批評說，市政行程變選舉，「演」都不「演」了？至於餐不參選立委，楊瓊瓔表示，最短時間內，向大家報告最後決定。

楊瓊瓔指出，她在不少市政行程中，會有鄉親「軟硬兼施」加上「威脅恐嚇」，說潭雅神后4年來少一席好立委，要她趕快勇往直前、為所當為；她相信王秋景只是一時情不自禁喊出，請大家不要為難他。

楊瓊瓔說，她的想法很簡單，答應的事情要做好做滿，眼前的工作要專注用心，雖然我認為無論是什麼職務、都是為市民服務，但是一直讓大家緊張或憂煩，面對未來，她有更深刻的省思，畢竟她不只是選區前立委、也是副市長、更是國民黨的黨員。

洪慈庸則批評，楊瓊瓔副市長參選潭雅神后立委的企圖地方皆知，今天在台中市府輔導的農會活動，現場竟喊「楊瓊瓔凍蒜」，市政行程變選舉，「演」都不「演」了

洪慈庸說，楊副市長就任以來，掛著「好立委」名義跑市政行程，花的是人民納稅錢，本該知道分寸而不是頻踩紅線，要不辭職參選，要不妥當做好本分；開大門走大路，對的起人民而已！

(中時 )