監察委員陳師孟、瓦歷斯‧貝林、高涌誠委員就內政部辦理「原墾農民訴求還我土地實施計畫」，有無積極研議解決原墾農民訴求問題，申請自動調查。

內政部2008年間辦理「原墾農民訴求還我土地實施計畫」，回應原墾農民訴求，也就是祖先早於政府來台前即使用墾地，陳請發還土地所有權。陳師孟、瓦歷斯‧貝林、高涌誠決定申請自動調查。

陳師孟、瓦歷斯‧貝林、高涌誠表示，內政部相關計畫立意良善，但計畫執行結果，竟無原墾農民取得產權，顯未達成計畫的預期效益，其原因為何？有關原墾農民提出之「保管竹林台帳」、「竹林保管許可證」等產權證明文件，該部認為不足以作為產權的證明文件，有無就土地登記沿革、日據時期的法制、民間習慣等面向，經客觀嚴謹的考據？事涉原墾農民土地耕作權益，均應再加以釐清。

又內政部於2010年8月30日召開「研商得否放寬『原墾農民訴求還我土地實施計畫』處理原則規定之產權證明文件會議」，會議結論認本案宜在國有財產法或其他法律增訂特別規定，才能使原墾農民合法取得產權，監委認為相關問題有進一步查明之必要，已申請自動調查。

(中時 )