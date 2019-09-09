今年第15號颱風「法西」以日本關東史上最強等級颱風之姿侵襲關東地方，千葉縣首當其衝，位於市原市水庫湖面上的日本最大規模水上太陽能板，可能因為強風起火，目前仍在延燒。

日本放送協會（NHK）報導，今天下午位於千葉縣市原市的全日本最大規模水上太陽能板突然失火，消防單位接獲通報後趕往現場。消防人員研判，這起火災可能是因為法西帶來強風，造成太陽能板發熱進而燃燒。

市原市消防局表示，日本時間下午一時左右，位於市原市山倉水庫湖面上的水上太陽能板，被民眾發現失火且冒出黑煙，並通報消防單位。

由於火勢延燒，目前消防單位仍持續滅火，消防人員表示，燃燒的太陽能板數目約50枚，所幸未傳出有人受傷。

這裡是屬於每小時可發出超過1000千瓦電力的大規模太陽光電發電區，使用了超過5萬枚的太陽能板，面積大約18公頃，以水上太陽能板來說，是全日本最大規模。

(中央社)