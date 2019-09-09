韓粉認為昨日人數不止35萬。(李四川後援會)

高雄市長韓國瑜通過黨內初選後，韓陣營首場造勢昨天在新北市三重水漾公園舉辦，吸引約35萬支持者塞爆會場，一掃近期黑韓陰霾。有韓粉在社團貼出一張圖「什麼叫被擠上捷運」，只見車廂內站的密密麻麻沒有空位。台北市議員游淑慧也表示，昨日捷運三重站運量，爆增近10倍。

昨天韓粉擠爆捷運三重站，台北市議員游淑慧也貼出資料表示，捷運三重站運量，爆增近10倍。一、108年9月1日（週日）進站5,161人次、出站5,160人次。二、108年9月8日（週日）進站47,451人次、出站48,787人次。謹代表台北市府、捷運公司，感謝各位支持韓市長朋友的搭乘！

有韓粉在「李四川後援會」貼出一張圖說，「什麼叫被擠上捷運」，只見車廂內站的密密麻麻沒有空位。

其他人留言「擠爆了，比誇年晩會還誇張!是誰譲庶民有此動力?韓是動力，下架綠軍大概是主因!111後譲特偵組重新開張!制衡藍，綠白+屎代!」、「民權轉三重站 車來時 車廂已滿 車外的我們 一陣啊聲 接著是鼓掌 開心啊」、「他奶奶的嚇死台銘了，韓總支持者35萬人又創新高了」、「下午3:00-6:00在現場因腳痛先離開了，很多人不耐久站先行離開，在捷運站看到不斷有人進場，所以正確人數應上修40萬!」、「其實有很多早來的人，到了傍晚因另外有事或已經疲憊，就先行離開，實際參與的人數絕對不止35萬人。」、「我們到三重站的時候，還有熱心的大姐喊“韓粉下車了”」、「韓粉們就是這樣的熱情，絕對不需要出遊覽車載送，更不需要提供雙主菜的便當，韓粉們就是這樣堅定的支持韓國瑜」。

(中時電子報)