台北市的餐廳雖不計其數，在政商人士間口耳相傳的卻不多，若又能吸引米其林二星主廚江振誠悄悄登門品嘗，就不得不令外界好奇，欲一窺其堂奧了。由謝宜倩、謝宜穎姊妹經營、主打頂級海鮮食材的「大安9號」，即兼具二者。

沿著仁愛路4段27巷步行，便可看見外觀低調卻透著奢華感的大安9號，附近是車水馬龍、喧囂的忠孝東路4段，巷子內卻異常靜謐，讓人心沉澱。開店3年多，雖已是不少政商名流的口袋名單，鮮少人知，初期兩姊妹也曾歷經客源不穩、找不到師傅等窘境，但憑著一股執拗，一步步摸索，終於有了現在專屬於「大安9號」的味道。

大安9號由謝宜倩、謝宜穎姊妹經營，店內主打頂級海鮮食材。（王英豪攝）

射手座的謝宜倩性格開朗，講起創業艱辛，彷彿在回顧一場自己演的喜劇，笑聲不斷，她瞪大眼說：「你知道嗎？除了我爸阻擋，最誇張的，是剛開始這整條街都在看我們倒呀！哈哈哈……！我就偏要成功給大家看。」

法國活藍龍蝦。（王英豪攝）

過去在大陸工作，常需要與客戶聚餐，卻始終沒遇到合意的餐廳，謝宜倩下定決心要打造一家屬於自己的私人招待所，拉著學證券分析的妹妹一起「下海」，未料，試營運期間，就因找不到滿意的師傅，心一橫，果斷地拉下鐵門，先暫停營業。

香煎生蠔。（王英豪攝）

謝宜倩說，吃美食跟投入餐飲業是兩回事，那時真是狀況百出，幸得不同貴人提點，逐步調整菜單與經營方式，才闖出名堂。包括前國民黨大掌櫃泰公、劉泰英都是座上賓。劉泰英還因為對姊妹倆的信任，特地在大安9號夜宴北韓前新義州特首楊斌，從而讓「特首宴」聲名大噪。

香檳南非活黑鮑魚。（王英豪攝）

特首宴菜單包含香煎生蠔、香檳南非活黑鮑魚、香煎法國活藍龍蝦、活藍龍蝦天麩羅、日本A5和牛等，每道皆上選，其中又以藍龍蝦最特別，不僅肉質細緻，身體有特殊斑點，猶如馬祖「藍眼淚」，放上特製的LED珠寶盤，更顯尊貴不凡，謝宜倩笑說：「特首吃完滿意到把店內廚師都挖走了。」

正如同謝宜倩所言，單純的吃與躋身其中大不同，特首吃得開心是一回事，能讓「同業」江振誠自己找上門，又是另一層次。

謝宜倩透露，有一天她正翻看訂位名單，眼睛一亮，發現「江振誠」3個字，馬上詢問經理，「這個江振誠，是那位很有名的江振誠嗎？」經理一時之間也答不上。謝宜倩說，「我想反正是不是都沒關係，因為這張單，是51位客人的大單，得加把勁了。」

之後在與對方確認訂位數及菜單時，姊妹倆得到答案，真是國際名廚江振誠帶領旗下員工到大安9號聚餐。謝宜倩的情緒則從初始接到大單的興奮，逐漸轉換成緊張，至少要讓江振誠這位「巷ㄚ內」不失望，當然如果可以獲得肯定更好，成了一大挑戰。

謝宜倩開始苦思如何別出心裁，腦子轉啊轉！搞得好幾晚睡不好，最終決定結合懷石料理概念，將日式鍋物轉變形式，化身成一道又一道的美味料理。謝宜倩說，「不騙人，光是來來回回討論菜單、備料等前置作業，我們花了整整1個月。」

「江振誠先生晚宴」如今是店內獨門套餐，餐點包含旬味前菜、旬味生魚片、鍋物龍蝦鮮魚海鮮盤、A4和牛、Prime牛小排、日本三元豬、時令蔬菜、龍蝦頭甲羅燒、龍蝦螯天婦羅、雜炊、時令甜點。

謝宜倩指出，「江振誠晚宴」可一次吃到頂級海陸食材，料理方式更匠心獨運，如龍蝦頭甲羅燒，是把蝦頭裡的蝦膏蝦肉拌飯，再塞進蝦頭裡蒸烤，層次豐富。 而謝宜倩的努力沒有白費，江振誠十分滿意大安9號的餐點。

大安9號能在競爭激烈的餐飲市場占有一席之地，學珠寶設計的謝宜倩還有不少「撇歩」；首先，她將專業運用到餐點上，每道菜幾乎3個顏色起跳，不僅色彩繽紛，擺盤猶如璀璨首飾，打造一場味覺、視覺的華麗饗宴，連商務客人也常拿出手機拍照留念。

除了擺盤精緻、餐點求新求變外，店內品項更是獨樹一格，如星鰻是東京灣直送，到店還活跳跳，蔬菜選用市面上少見的奶油生菜，海膽鍋則是赴日本旭川拜師學藝，經過口味調整後，擄獲不少老饕味蕾。

店內「揪甘心」的服務品質，亦是回頭客眾多的祕密武器。謝宜倩說，有次出去用餐，因為找不到餐具東張西望，店家只是不耐地問，「小姐有事嗎？」令她印象深刻，因此在大安9號只要察覺顧客舉止有異，一定主動向前詢問，要讓人吃飯吃進心坎裡。

從珠寶設計到從事銀行設備，再到經營大安9號，謝宜倩的人生轉了好幾個彎，投入餐飲業以來，一路跌跌撞撞，卻始終沒放棄，謝宜倩用一貫的爽朗笑聲說，「邊做邊學呀！看到顧客滿足的笑容，一切辛苦就值得了！」

至於接下來是否有展店計畫？姊妹倆雖有志一同搖搖頭，但兩人會繼續用美食守護台北城，守在她們從小長大的街道，為這座城市，留下更多難以被取代的味道。

(中時 )