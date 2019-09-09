國民黨總統參選人韓國瑜昨天在新北市三重舉辦造勢晚會，但正當前總統馬英九致詞卻遭打斷，曾擔任馬英九辦公室發言人的國民黨台北市議員徐巧芯更表示，不應該在別人演講結束前打斷對方發言，這對台上的演講者而言是一種羞辱。對此，自由作家洛杉基則舉三例子，並告訴馬家軍這才是羞辱馬英九。

洛杉基在臉書指出，雖然馬前總統是難得一位高學歷、自我要求高、不沾鍋的總統，但是如果說打斷馬前總統致詞就是羞辱，那就未免太矯情。他並告訴馬家軍什麼才是羞辱，他說當馬前總統在職時每年都去參加228紀念會，還被「受難者家屬」吐口水，那才是羞辱！當馬前總統的先父被莊國榮罵「乾女兒是X女兒」，那才是羞辱！當馬前總統被鄭姓名嘴罵「X你娘，馬英九」時，那才是羞辱！

洛杉基直言，那時候怎麼沒看到這些馬家軍氣噗噗跳出來，說這是嚴重的「羞辱」？

對於此事，韓國瑜競選辦公室9日中午正式表達抱歉之外，韓國瑜本人也三度致電馬英九，雙方通上電話。據悉，馬除了替韓加油之外，也表示確實對昨晚狀況感到錯愕，但不會放在心上，建議韓未來幕僚作業要更嚴謹，以免不必要誤會。

(中時電子報)