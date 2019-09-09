國民黨總統提名人、高雄市長韓國瑜昨在新北三重舉辦造勢晚會，主辦單位宣布現場達到35萬人。對此，前台北市副市長、國民黨立委參選人李永萍就表示，這不僅是韓國瑜選總統最好的起手式，更讓國民黨立委參選人吃了定心丸。

李永萍今在臉書PO文稱，幾天前，永萍在接受媒體採訪時，就預測三重韓國瑜造勢人數絕對大爆發。果真，從昨天下午開始，水漾幸福公園看不到人潮盡頭，人潮滿到沒上限。理性溫和的藍軍，受盡蔡英文跟黑韓勢力欺負、不再沉默的千軍萬馬都來相見了！

她認為，台灣仍是善良敦厚、注重人情義理的溫柔社會。如果為了選舉執政、為了繼續胡作非為，從周一到周五，每天造謠黑韓，將韓國瑜一下子說他跳樓復活、一下子又復活、一下子又抹紅，黑到沒人性、沒理性，絕對觸犯台灣人情社會的底線，看在眼裏，記在心裏。所以有這麼多打抱不平的基層小市民站了出來，重現三山造勢的驚人場面，相信不管是在現場或在電視機前看直播的朋友，都會跟永萍一樣既感動又充滿希望！

她也解釋，在過去，新北市三重的二重疏洪道公園，不是政治人物敢辦造勢活動的場地，因為非常寬廣的空間，若只集結三、五萬人，會感覺淒涼。就是十萬人也塞不滿的場地，昨晚紮紮實實地擠進了三十五萬人以上。這不僅是韓國瑜選總統最好的起手式，更讓國民黨立委參選人吃了定心丸。這次的主辦方國民黨新北市黨部及韓辦，功不可没。

李永萍也說，雖然蔡英文動員國家機器，必定還有各式選舉奧步出爐，但就像昨夜造勢場中的通關密語：「你愈黑、我愈挺」；永萍相信，只要大家心頭拿乎定，步步為營，這股來自基層的正義呼聲一定能重現去年「韓流」一樣襲捲全台，永萍必能跟韓國瑜一起「2020翻轉台灣」！

(中時電子報)