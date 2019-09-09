香港反修例風波持續近3個月，港鐵上月成功申請臨時禁制令後，並稱基於安全理由，每逢示威遊行集會時會暫停附近地鐵站服務，引來市民不滿及接連破壞多個車站設施。行政長官林鄭月娥今早在運輸及房屋局局長陳帆及港鐵高層陪同下，到港鐵中環站，視察車站內外的損毀情況，逗留約15分鐘。

陳帆在視察後表示，近月來港鐵車站內設施受到嚴重破壞，批評「有少部分的暴徒目無法紀」，令公眾及員工的安全受到嚴重危險。他指，今日到灣仔站視察主要是來了解站內被破壞的情況，亦為港鐵前線員工打氣。

他強調，港鐵是香港人的鐵路，每日服務500多萬人次，是香港公共交通的重要持份者，損壞設施同時是損壞香港人享用有關服務，「希望參與破壞設施的暴亂人士尊重其他人的出行自由」，又感謝港鐵前線員工服務。

港鐵主席歐陽伯權強調，「港鐵是香港的光榮，每日接載500多萬市民出入，是香港交通系統重要的一環。」他呼籲反修例示威者珍惜港鐵40年來的成功，不要破壞港鐵車站設施，並感謝員工不眠不休通宵修復受破壞的設施，希望市民珍惜港鐵員工的努力。

行政總裁金澤培強調，港鐵的使命是提供安全有效的鐵路服務，是令整個香港可持續運作，以及「Keep Hong Kong Moving 」，希望市民珍惜港鐵提供的服務。他亦提到，「昨日有少量的暴徒在數個車站大肆破壞」，影響港鐵運作，有部分設施至今仍未完全修復。

他強調，「港鐵及市民都同坐一條船，在同一個地方生活 」，呼籲示威者不要再令港鐵員工受傷及破壞車站設施。

在回應8月31日太子站的閉路電視片段問題時，金澤培和車務總監劉天成均指，有關的片段會保留3年，指大家的擔心不用擔心。

(中時 )