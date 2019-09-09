疾病管制署今（9）日公布新增1例國內感染麻疹病例，個案為北部30多歲男性，發病前後曾經出入台北市大同區、大安區與內湖區數家餐廳與小吃店，病毒跟著美食趴趴走！

因為個案近期沒有出國，卻陸續出現燥熱、疲倦、全身無力及喉嚨痛等症狀，分別於8月31日、9月2日就醫，9月4日出現發燒、出疹症狀後，當天、隔天分別至診所與醫院就醫，醫院醫師診察時因個案有前述症狀，加上出現結膜炎而通報麻疹。

目前個案居家隔離中，感染源待釐清，衛生單位已初步掌握個案接觸者71人，將監測至9月26日。而且個案在8月31日、9月3日、4日前往北市大同區、大安區與內湖區的餐館與小吃店用餐，疾管署提醒，曾在同時段出入相關店家的民眾做好自主健康管理。

今年以來，國內累計126例麻疹病例，其中78例為國內感染(55例為接觸者)，48例為境外移入病例(41例為本國籍民眾)。

(中時 )