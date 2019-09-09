李淳、邵雨薇和蔡瑞雪主演新片《陪你很久很久》，9日走入校園公開正式預告，不只邵雨薇擁有高人氣，「北一女神」蔡瑞雪同樣獲得高中男生熱烈歡迎，她還狂說「撩弟」金句融化台下迷弟的心。但該片將和李淳父親李安執導的好萊塢大片《雙子殺手》對打，李淳笑言：「是有點小討厭，因為我們是先訂了25日，他們才搶過來，反正我們對這個作品有信心。」

李淳表示得知消息時覺得：「很煩耶！」近日沒多和父親聯絡，但李安已知此事並透露歉意。李淳搞笑說：「等他來台灣的時候罵他一頓。」恰巧《陪你》的台中拍攝地就在《少年Pi的奇幻漂流》取景地附近，李安雖然還沒看過《陪你》，李淳希望對方若能來台宣傳《雙子殺手》，也能捧場自己新片。

在片中和邵雨薇、蔡瑞雪談學生戀情，李淳回想高中被初戀甩時，跟爸爸吐露心事，「很傷心，以為他會安慰我，他就講了一些：『下次不要這麼傻，要成為懂事的男人。』」他坦言自己憧憬和父母一樣的相處模式，「平凡生活，彼此支持。」每次交女友都會帶給家人看，父母有給建議嗎？他表示他們都很開放，更自信說：「但我的眼光都不錯！」

邵雨薇回想高中暗戀學長，自認和現在青少年談情方式不同，「傳簡訊都要3塊錢，天大的事情。」告白打電話還得買預付卡，卻被以「好好念書」回絕，而李淳一聽到「預付卡」立刻在旁吐槽：「妳老了！」

2位女主角被問是否對李淳動心，邵雨薇表示和另位男演員較多戀愛戲，和李淳只有玩在一起的感覺，蔡瑞雪則把李淳當哥哥，感謝對方教戲又一起在片場練拉筋、武功，讓李淳感傷說：「我都被歸在朋友圈了！」蔡瑞雪趕緊解釋，一開始覺得李淳口音有距離感，但後來開始崇拜對方，現在把他視為「理想型」。該片10月25日上映。

(中時 )