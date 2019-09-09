日本東京電力公司今天宣布，受颱風法西影響，一度造成93萬4900個家戶停電，其中千葉縣占整體約7成。逾93萬家戶停電，是東電負責輸配電區域繼2011年311大地震後的最大規模。

日本產經新聞報導，法西日本時間上午不到5時從千葉市附近登陸，到上午11時30分，東電輸配電區域中仍有85萬8800個家戶停電。除了櫪木縣及東京都的部分地區外，多數地區都能在今天恢復供電，但千葉縣南部、神奈川縣南部及茨城縣東伊豆區域，能不能在今天復電仍是未知數。

千葉縣南部有許多家戶停電，東電目前派出多組人馬前往搶修，但因為位於君津市的兩座輸電塔不敵強風倒塌，災情嚴重。

東電已向東北電力、北陸電力及中部電力等公司提出請求，希望協助搶修相關電力設備。

東電負責輸配電地區曾發生的大規模停電，包括311大地震時約405萬個家戶，及2006年8月一艘起重機船在舊江戶川意外勾到高壓輸電纜，造成約140萬個家戶停電。

(中央社)