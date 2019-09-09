彰化縣小水滴慈善會「關懷弱勢族群」美意，36年來不間斷， 輔導會長温芝樺和前立委陳杰，準備了生活用品，包括白米、泡麵等、紅包2000元，發放給60戶列冊關懷戶。（吳敏菁攝）

中秋月圓人圓，彰化縣小水滴慈善會「關懷弱勢族群」美意，36年來不間斷， 輔導會長温芝樺和前立委陳杰，準備了生活用品，包括白米、泡麵等、紅包2000元，發放給60戶列冊關懷戶。

陳杰說，彰化縣小水滴慈善會在36年前由溫國銘、郭仕和、陳炳宏籌備創立，長期以來「行善有福報 百善孝為先」的理念，每年的春節、端午及秋節都會捐贈各項民生物資及紅包給列冊的關懷戶，結合社會力量給弱勢民眾做最好的救助。

輔導會長温芝樺縣議員表示，自己算是小水滴二代，追隨父親的腳步，「政府的資源有限，民間力量的無窮」，透過實地訪查，芝樺了解個案戶的狀況，回報到會裡成冊定期關懷，與大家都成了家人一般，個案看到我那種開心的表情，讓我深深的感受到溫暖，透過三節的慰問到家中訪視定期追蹤狀況，適時給予協助，有許多關懷戶也進而加入小水滴的行列，讓善心小水滴幸福成湧泉。

小水滴協會長期以來，社會邊緣黑暗角落，急需關懷救助的少數人，企盼喚起更多愛心，善行如滴水涓涓，匯成大海，讓需要溫暖的人都獲助度過難關。

(中時 )