屏東縣動物防疫所強化鴨隻家禽流行性感冒主動監測採樣，於9日在萬丹鄉1肉鴨場檢體確診H5N2亞型高病原性禽流感陽性，即依標準作業程序啟動防疫機制，赴該場執行撲殺作業，現場撲殺5119隻肉鴨，並督導業者完成場區清潔及消毒工作，降低疫情傳播風險。

相關單位另已同步啟動該場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作，以確認周圍場家禽健康情形及無病毒活動。

(中時 )