又見禽流感！屏縣撲殺5119肉鴨 15:582019/09/09 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 萬丹禽場確認感染禽流感，防疫人員完成撲殺作業。(屏縣府提供／林和生屏東傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 屏東縣動物防疫所強化鴨隻家禽流行性感冒主動監測採樣，於9日在萬丹鄉1肉鴨場檢體確診H5N2亞型高病原性禽流感陽性，即依標準作業程序啟動防疫機制，赴該場執行撲殺作業，現場撲殺5119隻肉鴨，並督導業者完成場區清潔及消毒工作，降低疫情傳播風險。 相關單位另已同步啟動該場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作，以確認周圍場家禽健康情形及無病毒活動。 (中時 ) #家禽 #工作 #採樣 #禽流感 #作業 也許您會感興趣 推薦閱讀 專家傳真－吃維他命能解決的事情 絕不吞藥丸！ 04:102019/09/05 產業特刊 雲科大邀專家學者 辦智慧演算工作營 04:102019/09/05 投資理財 教育部首度在日月潭 舉行全國家庭教育工作會議 17:402019/09/05 生活 習稱該鬥爭就要鬥爭包含港澳台工作 陸委會：緣木求魚 17:472019/09/05 兩岸 應對經濟下行 劉鶴定調陸下階段金融工作 10:202019/09/06 財經 為189萬名弱勢者工作一天 聯勸籲更多人加入一日捐 14:022019/09/06 生活 父醉心工作不知兒半夜亡 懺悔文逼哭千人 11:382019/09/07 社會 找沒工作流落街頭 員警這樣做他直呼「心超暖」 19:212019/09/07 社會 陳敏鳳驚爆：「學姊」黃瀞瑩在找別的工作！ 20:582019/09/07 政治 生活熱門新聞 琵琶颱風恐生成 最新模擬路徑曝光 - 生活 有神力！埔鹽順澤宮帽子暴紅 廟方急訂1千頂 - 生活 晨起做好這件事 讓你躲過心血管病威脅 - 生活 脂肪肝變肝癌 名醫驚：這飲料喝太多 - 生活 吃生魚片吞細菌？肝膽胃腸醫：致命原因在這 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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