高雄巿長韓國瑜巿政請益，9日下午到三民區灣子內朝天宮、大港保安宮參香，並在區公所跟地方人士座談，對於前一天新北造勢，馬前總統致詞時被打斷，韓說他已跟馬通過電話致歉，也要求工作人員不要再發生類似的狀況。

韓國瑜說，早上他已跟馬英九前總統通過電話，8日因為是第1場辦的造勢大會，參加的人非常踴躍，發言的次序在調整上出了一些小小的狀況，就是排得太密、太滿，他跟馬總統特別致歉，讓對方等了1個小時。

韓說，事實上，他自己在外場也等了1個小時，他接到裡面的電話說可以出發，他就出發了，結果沒想到馬總統等了1個多小時之後，在致詞的時候發生這些小插曲。

韓國瑜表示，他想馬總統領導過國家，也看過很多世面，真的是見多識廣，而且心胸也夠寬，因此他一講完話、一溝通完就了解了，所以完全沒有什麼太大的問題，未來類似的造勢活動，他也會要求所有辦活動者特別注意整個安排的行程，千萬不要再發生類似的狀況。

韓國瑜9日到傳統被視為深綠的三民區，座談前聯訪時他表示，執政很怕只聽一種聲音，凡是執政者都要兼聽各種聲音，而且很多巿民都很期待能跟巿長面對面，交換巿政的問題。

所以一站又一站、一區又一區傾聽聲音，而且每次開會前，他都拜託所有與會的人，不要怕講話太凶、太辣，把心聲的話講出來，所以兼聽不同的聲音是非常重要。

在區公所座談時也發生民眾疑似不滿警方的維安工作，在韓國瑜時致詞時出聲打斷，被警方架離會場。

(中時 )