李男遭辣椒水噴灑倒地不起，被多名警力抬起來。（翻攝畫面／程炳璋台南傳真）

台南市仁德區9日零時許發生醉漢隨機砸車案件，李姓男子與2名友人酒後行經中正路二段時，李男因近來工作、感情皆不順遂，他突發酒瘋，徒手連砸路邊13部汽、機車，引來多名被害車主查看並憤怒報警，警方噴辣椒水才將他制伏。

31歲李姓男子擔任臨時工，8日晚間與友人在仁德區一家海產店飲酒，他席間不停抱怨工作與感情問題，餐敘後已是9日零時許，他與2名友人酒醉一同步行返家，行經中正路二段時突然大發酒瘋，以徒手、腳踹方式，掰壞多部汽車後照鏡，並推倒機車、商店招牌，朋友苦勸卻拉不動，共有13部停靠路邊的汽、機車遭殃。

有住戶聽見李男在大街上的吆喝聲，被害車主陸續外出查看，見他瘋狂踹車，不敢貿然上前勸阻，只好報警。

警方到場時，李男已跑到一處巷弄內，身後仍跟著一堆無辜的被害車主，他渾身酒氣不服盤查，警方只好使用辣椒水噴灑才將他制伏。

李男一度倒地不起，5、6名警員將他團團包圍，無辜的被害車主們這時憤怒指責李男藉酒裝瘋，將他的行徑拍下來上傳臉書的社群粉絲頁。

李男的林姓、陳姓友人稱李男已經泥醉才會出現莽撞行為，李男回警局後情緒逐漸平復，現場共有4未車主提告毀損，警方依照毀損罪嫌將李男移送台南地檢署偵辦。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )