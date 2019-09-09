新北市坪林區公所今年特別規畫茶鄉一日遊程，帶民眾走進小鎮探索百年山城絕美秘境。（坪林區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市坪林區公所今年特別規畫茶鄉一日遊程，帶民眾走進小鎮探索百年山城絕美秘境。（坪林區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市坪林區獨具深厚的茶文化與其茶產業、好山好水的生態景觀、老街及形象商圈等在地特色，因其常年舉辦茶系列推廣活動，讓世界看見坪林茶鄉的文化樣貌，並於2018年入選全球百大綠色旅遊地，以及2019台灣小鎮漫遊年之經典小鎮殊榮。

坪林區公所今年特別規畫茶鄉一日遊程，帶民眾走進小鎮探索百年山城絕美秘境，慢步古意盎然的老街、體驗茶園風情，因茶緣封茶活動，在數年後回甘醇味的是共同存封茶事的美好，傳遞出人與茶在歲月中留存的溫度餘韻及回憶。

新北市長侯友宜表示，榮獲2019台灣小鎮漫遊之經典小鎮有瑞芳和坪林，坪林更是台灣茶鄉最適宜的綠色旅遊之地，可以參觀茶文化的茶業博物館及體驗大自然的生態園區、金瓜寮魚蕨步道等優美景點，還有獨具特色的文山包種茶及茶葉副產品。

來坪林茶鄉旅行不容錯過的封茶體驗，其意義在於為人們祈福，將願望或是期許用毛筆寫在宣紙上，與茶葉一起放入茶罐中，貼上封條，讓時間與空間陳放轉韻，若干年後開封品味，與親友分享這壺泡出來的好茶，茶湯滋味更顯意義非凡，成為一種另類的「時光膠囊」。

「新北市坪林輕旅行」公所規畫茶鄉一日遊8條路線任你遊，體驗遊程有南山寺觀日出、製茶體驗、封茶體驗、野餐趣、金瓜寮溪健行之旅、石𥕢社區之旅、胡桶古道之旅，還有一條隱藏版的「發現茶鄉人情味」遊程。

遊程均是以在地最美風景及IG打卡點、絕美秘境等遊程為主題，在清麗幽然的茶鄉安排生態健行、逛街、品茶，以及製茶、封茶、茶染DIY等體驗，同時有隨行的在地專業導覽解說，讓您陶醉在這山城茶鄉，發現坪林茶鄉人情味與好客情懷，進而認識坪林，愛上坪林，旅行坪林。

「新北市坪林輕旅行」茶鄉一日遊自8月31日起至9月10日止，參加人數將達600人次，為此特別在保坪宮前廣場舉辦「就是愛茶趣」宣傳活動，同時慶祝重陽節，現場還有一群平均年齡80歲長者組成的飛松舞團「銀天鵝」表演，動出健康、舞出快樂，亦安排封茶體驗。

現場提供遊客限量300張的摸彩劵，特獎為50吋液晶電視乙台，還有創意調茶氣泡飲免費供應、獨有的茶鄉特約卡限量送、以及在老街或形象商圈購物滿額贈茶盒和摸彩券、茶博門票、漂書活動、有獎徵答小贈品及消費送茶包等多項優惠活動，希望藉此活動行銷宣傳坪林茶鄉的優質觀光景點，促進消費振興經濟，邀您一起「走吧！來坪林旅行A好康」。

(中時 )