U18世界盃青棒錦標賽中華隊粉碎美國隊五連霸美夢，拿下睽違9年的冠軍，中華隊在9日下午榮耀抵台，在入境大廳接受親友們英雄式的熱情接機。（陳麒全攝）

U18世界盃青棒錦標賽中華隊粉碎美國隊五連霸美夢，拿下睽違9年的冠軍，中華隊在9日下午榮耀抵台，在入境大廳接受親友們英雄式的熱情接機。（陳麒全攝）

拿下大會最有價值球員（MVP）的投手余謙表示，直到現在還想著冠軍賽的畫面，心情還是很亢奮，很享受那一場比賽，對自己來說是個很美好的回憶。（陳麒全攝）

拿下大會最有價值球員（MVP）的投手余謙表示，直到現在還想著冠軍賽的畫面，心情還是很亢奮，很享受那一場比賽，對自己來說是個很美好的回憶。（陳麒全攝）

U18世界盃青棒錦標賽中華隊粉碎美國隊五連霸美夢，拿下睽違9年的冠軍，中華隊在9日下午榮耀抵台。（陳麒全攝）

U18世界盃青棒錦標賽中華隊粉碎美國隊五連霸美夢，拿下睽違9年的冠軍，中華隊在9日下午榮耀抵台，在入境大廳接受親友們英雄式的熱情接機。

總教練周宗志受訪時表示，從一開始集訓的藍白對抗開始，因為選手都是接連打了兩個大賽，王貞治盃及玉山盃打完，然後緊接著就展開藍白對抗賽，然後緊接著急訓，在這將近快三個月的過程當中，只要參與到集訓，然後到最後的20個人名單，這些選手大家都很辛苦。

他指出，現在的賽制，可能必須在10天裡面打9場比賽，連續出賽造成的疲勞一定會對選手造成很大的困擾，這次有辦法奪冠的最大原因，是這些選手都團結，大家的目標一致，都很想把冠軍帶回台灣，奪冠當下感觸很深，因為這是我們團隊一直以來的目標，也是我個人在執教生涯裡面訂定的一個很大的目標，很高興在昨天的這個時刻，這些小選手們幫我完成了，很謝謝他們。

拿下大會最有價值球員（MVP）的投手余謙表示，直到現在還想著冠軍賽的畫面，心情還是很亢奮，很享受那一場比賽，對自己來說是個很美好的回憶，可以拿到大會的MVP，還是要保持謙虛，也不要太高調，還是要好好練習，這是自己第一次去當冠軍賽的先發投手，是很難得的機會，但是自己不會覺得壓力很大，就盡量去享受比賽，未來會先到大學就讀，然後爭取旅外的機會。

體育署長高俊雄表示，中斷那麼多年的時間，能夠重新拿回來冠軍，當然就是很振奮國人，因為台灣把棒球當成是我們的國球，在國際上，我們團隊的項目勝率最高，就是棒球。這也充分的顯示台灣基層棒球多年的扎根，以及進階的學習確實在這個地方充分展露無遺。國人會更期待的就是再來的奧運，奧運資格賽在11月展開，今年是以中職職棒球員為主，加上旅外的球員，讓我們也非常期待他們能夠從U18跟U12的小國手身上，能夠學到更多相信自己，為成功找方法來超越我們自己的一個態度跟精神。

(中時 )