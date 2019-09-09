國民黨總統參選人韓國瑜昨天在新北市三重舉辦造勢晚會，現場擠進35萬人力挺，然而，昨晚發生一個小插曲，正當前總統馬英九致詞卻遭打斷，引發爭議。對此，資深媒體人黃暐瀚指出，這場大造勢，人數爆場、人氣爆表，韓國瑜演講爆氣，連三爆，都是讓韓國瑜選情，可以穩住軍心、民調回升的要素，當開心大補血時，卻發生噓馬下台事件。黃說他只有一句話「韓粉要不要韓國瑜贏」？

黃暐瀚在臉書指出，韓國瑜曾說「選舉最大的秘密」，所謂選舉的秘密就是「票多的人贏」，這個「結論」，還被韓黑嘲諷，「不過說實話，票多的人不贏？難道是票少的人贏嗎？」

黃暐瀚提及昨晚造勢，人數「爆場」、人氣「爆表」，韓國瑜演講「爆氣」，連三爆，都是讓韓國瑜選情，可以「穩住軍心」，民調「回升」的要素，韓粉才在開心「大補血」的同時，居然發生「噓馬下台」的事件。他說他只有一句話，就是「韓粉要不要韓國瑜贏」？他說如果韓粉希望他贏，那就要做到「朋友要多、敵人要少」，不論細節、不計代價，要讓韓國瑜的「票數更多」。

他感嘆表示，請一個前總統來站台，象徵團結，最後卻被「噓下台」，狼狽離開，這對馬英九來說，可能是「傷心」，對韓國瑜來說，卻是「傷選情」。來挺韓的「大咖」，被噓下台，沒來挺的「其他咖」，豈不樂得看熱鬧，內心想著「還好我沒去」？

黃暐瀚認為，邀請來賓，來者是客，韓粉若真心支持韓國瑜，就得尊重韓國瑜的客人，就算壓著性子，也得忍耐。「朋友要多、敵人要少」，都不見得能贏，如果搞成「朋友不多、敵人不少」，那未來堪慮，舉步維艱。不過韓國瑜已經打電話給馬前總統致意，黃暐瀚說這事應該盡快過去，否則傷了和氣，傷到選情，吃虧的不是馬英九，終究還是韓國瑜。

(中時電子報)