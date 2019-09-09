警方破獲長興化工老董高雄豪宅搶案，逮捕以張朝亮為首的兩嫌，目前疑似仍有共犯在逃。據了解，張朝亮與黨羽過去曾在台灣南北犯下多起名人住宅搶案及竊案，包括高雄縣前議長陳田錨、新光金團創辦人吳火獅長女吳如月、藝人藍心湄等人住宅的搶案與竊案，該集團成員犯案時都頭戴綠色頭罩，這次犯案時張朝亮仍不改過去行徑，相當囂張。

當年張朝亮強盜集團的成員有6人，分別是帶頭綽號的張朝亮、常維同、朱家康、許錫銘、劉榮馴等。但這些集團成員彼此間不常連繫，只有準備犯大案之前才聯絡頻繁結合成同夥。但這次犯案是否與過去黨羽結合，警方仍在調查當中。

特別的是，張朝亮、朱家康、常維同、許錫銘過去分別隸屬三個不同掛的強竊盜集團，其中常維同還涉及過北市金福山銀樓強盜案，犯案後即流竄在南部地區，吸收黨羽，組織強盜集團。許錫銘和張朝亮則為北部地區的外省掛強盜集團，二人經常合流犯案，並且犯案手法均是以戴頭罩，持西瓜刀的方式作案。

2000年3月29日，張朝亮邀約常維同、朱家康、許錫銘等4人聚集在民權西路捷運站附近，由張嫌開車載三嫌前往士林區仰德大道沿線選定目標作案。

張嫌等4人鎖定仰德大道吳如月住宅為作案對象後，由張嫌以大型鐵撬扳開圍牆鐵網後翻入住宅，並誘騙女傭開門後即由張嫌持槍控制被害人，其餘3嫌馬上侵入屋內，並持西瓜刀迅速控制、綑綁屋主等6人，搶走現金、金飾130餘萬元後逃逸。

張朝亮等嫌落網後，坦承犯下4起強盜案件，除了台北市新光集團吳如月強盜案、內湖成功路住宅強盜案外，高雄兩起，其中一起還包括前高雄市議長陳田錨遭強盜案，警方初步估計該強盜集團至少犯下20起。

但警方目前仍在調查，這次張朝亮重出江湖，是否又與過去的黨羽重新結合在一起，目前正在釐清當中。

(中時電子報)