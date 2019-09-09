「興安專案」自民國106年起開始推動，迄今已啟動43案。（圖／國防部提供）

國防部臉書專頁今(9)日以「家，是每個人的避風港」為主題，刊載數則手繪彩圖，特別以時下文青風的畫法，細膩筆觸畫出「興安專案」的實踐，除了讓營區的整體住用品質提升，也讓官兵更能安心服役。每一幅圖都從新解構外界對於傳統營舍空間的刻版印象，並由官兵視角來表達入住新房舍的喜悅。

「興安專案」自民國106年起開始推動，迄今已啟動43案。陸軍司令部所屬的湖口三營區，裝甲第542旅月祥樓，是第一個落成啟用的建案，國防部已經規劃在10日揭牌啟用，屆時將邀請媒體記者採訪。

國防部表示，「改善生活設施，優化官兵照顧」為政府積極推動的重要政策，本次湖口營區整建案的完成，即為該政策具體的成果展現，也讓官兵「最有感」。

國防部透過繪畫手札表現「興安專案」的執行成果，希望能讓國人更快速體認國軍居住環境實質的提升，同時也讓外界更具體認知，政府照顧官兵生活及改善服役環境的政策，將吸引更多優質人才加入國軍行列，提升國軍整體戰力。

(中時 )