9月9國民體育日 苗縣府頒獎表揚選手與教練

苗栗縣政府財政困窘，但為培育縣內體育人才，縣長徐耀昌上任後向企業各界籌募3000萬元經費，用於縣內學校優秀團隊培訓。9日逢國民體育日，縣府表揚參與全國賽事勇奪佳績、為苗栗爭光的體育好手及推動體育有功的教練與單位。

今年縣內體育選手於各項全國性體育賽會表現卓越超群，在競技疊杯、桌球、跆拳道、籃球、滑輪溜冰及橋牌等6項競賽中，共獲3金1銀4銅的佳績。

9日徐耀昌與縣府教育處長徐永鴻等人，頒獎表揚竹南國小教師張龍君、曾柏浩、照南國小教師劉宏信、大同高中教師陳玄康、大西國中體衛組長張如瑩、後龍國中跆拳道教練陳志平、後龍國小教師徐國峰、福興武術中小學教師林昱辰、武術教練陳亦凱、專任運動教練徐永科及縣體育會何莒仲、劉原均、賴雲彬、雍贏舒、馮俊翔、潘嘉良、李坤榮、謝孟昕等推動體育有功單位、人員以及於全國賽事展獲佳績的體育好手與教練。

教育處指出，苗栗縣體育會競技疊杯委員會於2019年亞洲盃競技疊杯錦標賽摘下1金1銅、公館國中榮獲會長盃全國溜冰錦標賽1銀、大湖國小參加會長盃全國溜冰錦標賽獲1銅、明仁國中拿下教育盃全國橋藝錦標賽金牌、大同國小於中華民國2019全國小學籃球錦標賽獲得1金1銅以及會長盃全國溜冰錦標賽銅牌殊榮。

此外，大同高中黃敏瑜從108年度青少年桌球國手選拔賽脫穎而出當選國手、福興武術國中小胡羽晴也獲第4屆世界少年暨2019年第3屆亞洲少年跆拳道錦標賽中華男、女代表隊選拔賽當選國手。

徐耀昌表示，藉由體育會、學校、教練等各級單位的辛勤指導與付出，提升體育技能水準更培育苗栗學子於全國性各項競賽屢獲佳績，期許未來各項運動競賽成績更加耀眼，教師、教練及體育好手持續發光發熱。

(中時 )