世界展望會於10月11日「國際女童日」前發起全球倡議行動，串聯號召更多人關懷最弱勢女童處境。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

世界展望會於10月11日「國際女童日」前發起全球倡議行動，串聯號召更多人關懷最弱勢女童處境。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

世界展望會於10月11日「國際女童日」前發起全球倡議行動，串聯號召更多人關懷最弱勢女童處境。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

尚比亞女孩蘿莎莉亞在就讀9年級時，就因受到性侵而懷孕，還被迫嫁給施暴者，她的祖母與丈夫不讓她繼續上學，直到世界展望會來到她的社區，組織「倡導團體」幫助村裡早婚的女孩，成功讓蘿莎莉亞脫離童婚、返回學校上課。

蘿莎莉亞記得第一天重返學校上課的感覺，有如起死回生一般。目前就讀11年級的她，十分珍惜讀書的機會，課業成績也在努力用功下持續進步。「我希望畢業後能成為一名傳播知識種子的老師，幫助其他孩子。」即將在明年迎來畢業典禮的蘿莎莉亞說。

聯合國兒童基金會2019年的報告指出，全球有6.5億婦女在未成年時就步入婚姻；蘿莎莉亞的際遇，只是其中一名女孩的故事。

世界展望會在貧困社區推動「女童權利倡導方案」，與當地居民合作，轉變孩子與家長們的觀念，認識童婚、童工及人口販運對女童的危害；並透過「教育方案」補助學用品、學費及修建學校設施等，協助女童留在校園學習，藉由獲取知識、發展潛能，得到實現夢想與自立自主的力量。

世界展望會於10月11日「國際女童日」前發起全球倡議行動，串聯號召更多人關懷最弱勢女童處境。台灣世界展望會亦自即日起展開「資助她！改變非洲的1000個契機」活動，希望為1千名身處最脆弱環境的非洲女童募集資助人，支持她們接受教育、獲得培力，學習知識與技能。

愛心服務專線：02-2175-1995。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時 )