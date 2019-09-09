前總統馬英九出席國民黨總統參選人韓國瑜昨在新北舉行造勢大會，但致詞遭民眾打斷。文化大學新聞系主任胡幼偉說，昨天聽馬總統在台上講話，五分鐘後，我的新聞人敏感就告訴自己，不妙，會有狀況。

胡幼偉說，會發生這樣的事情，關鍵在於馬身邊少了一位機靈的總管。他說，馬和韓，是兩種不同風格的政治人物。最明顯的，就是講話風格不同。馬重實證，不管任何場合，他講話，必要引用數據，表示有根有據，事實會說話。這是他的風格。韓重情感訴求，講話有煽動力，能感動人心。洪阿姨也有同樣的風格與本事，昨天，大家都見證過了。

那麼，問題出在哪裡呢？還是那句話：政治人物身邊，必須要有一位很機靈的總管才行。

胡幼偉表示，昨天那個場子，原本就是要來搞high 的！是一場政治rock ＆ roll （政治搖滾）。在那種氛圍下，不適合講實證數據或理性分析。但他注意到，馬是有備而來，有講稿拿在手上，這是馬的認真與誠意。

胡幼偉說，若馬身邊有一位機靈的總管，但準備講稿時，總管就應該告訴他，報告總統，那個場合，不適合再講那些數字比較；您上台，揮揮手，只要說：「大家好，我是馬英九，我唯一支持韓國瑜當選下任總統。請大家跟我一齊高喊：韓國瑜，凍蒜；韓國瑜，凍蒜；韓國瑜，凍蒜！」「外面有人說，國民黨會分裂，我今天站在這裡，就是要告訴所有人，國民黨是最團結的黨，我們全黨都會唯一支持韓國瑜當我們的總統。明年，你們不但會有馬總統，還會有韓總統，大家說對不對？」「所以，我們一定要團結起來支持韓國瑜，要脫黨自行參選的，不管是誰，通通開除黨籍，大家說，好不好？」

胡幼偉強調，就這樣，簡簡單單三段話。支持了老韓，也更抬高了自己！沒有機靈的總管，只有聽命準備數據資料的幕僚。結果就變成那樣了。

＃2020大選 ＃韓國瑜 ＃馬英九

(中時 )