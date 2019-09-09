國民黨總統參選人韓國瑜昨天在新北市三重舉辦造勢晚會，但正當前總統馬英九致詞時，因剛好遇上韓國瑜大進場，遭台下支持者噓下台，演說因而中斷。對此，資深媒體人黃光芹於臉書發文表示，這根本是糟蹋了馬英九。也慶幸前新北市長朱立倫和新北市長侯友宜和前立法院長王金平沒去，不然去了可能也被糟蹋。

黃光芹於臉書發文表示，看韓國瑜登台造勢，韓粉出征，除了搖頭、還是搖頭。

1.兩次見日本訪客，事情鬧得還不夠大？他不覺得有一點錯，竟怪罪別人黑他！

2.潘恒旭邀馬英九站台，馬一向謹慎，說好19:20上台，而且必須與韓同台。結果，他老兄大遲到，讓馬足足等了一個小時，被迫先上場；馬才講了5分鐘話，韓突然大進場（先前說好從後台上），台下開始鼓噪，噓馬下台，硬是糟蹋了人家！

3.最等而下之的，他在台上飆髒話，還誣指名嘴拿黑錢黑他。

黃光芹表示，悲劇正在上演，這一次，百年政黨是遇到劫難了！最後還表示，「還好侯友宜沒去」、「王金平走得對」、「老馬下次別去了」、「朱立倫還敢搭嗎」！

(中時電子報)