大紅鶴寶寶努力學游泳。（詹德川攝／吳堂靖台北傳真）

大紅鶴寶寶游泳特訓班開班！台北市立動物園水禽區的大紅鶴家族，自今年8月份以來，已陸續孵化出9隻小寶寶，大紅鶴爸媽也化身「游泳教練」，耐心教導游泳的技巧，大紅鶴寶寶努力揮動腳掌，努力想跟上爸媽腳步，讓人直呼「超可愛！」

野生的大紅鶴常棲息於鹹性潟湖及鹽田，也會出現在內陸的大型鹹性湖泊，另外在西非的沙岸及沙洲有也族群分布，牠們會覓食水生植物的種子、藻類、矽藻及腐葉等，因此每隻大紅鶴都必須具備涃水的本領，才得以生存。

北市動物園說，當大紅鶴寶寶成長到可以自行離巢、到處探索的階段，大紅鶴父母就會開始教導孩子游泳技巧，先引導孩子入水，並待在淺灘處等候寶寶適應水池，可稱得上是模範游泳教練。

北市動物園表示，由於大紅鶴寶寶成長速度飛快，期間限定的游泳訓練班將隨著秋天來臨而畫下句點，呼籲想要欣賞大紅鶴泳姿的民眾，把握最後時間，前往觀看大紅鶴的可愛模樣。

(中時 )