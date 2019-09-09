國民黨總統提名人、高雄市長韓國瑜昨在新北三重舉辦造勢晚會，但馬英九前總統上台致詞時，因演講時間恰逢主角韓國瑜進場，遭部分韓粉噓下台，對此，韓競選辦公室9日中午正式表達抱歉之外，韓本人也第三度致電馬英九致歉。對此，前馬辦發言人、台北市議員徐巧芯表示，感謝韓市長本人願意向馬前總統說明昨天的狀況，並向馬前總統表達歉意！

對於馬英九昨晚致詞被噓，她先是第一時間為馬前總統澄清，「可能很多人會覺得，馬前總統幹嘛在那個時間講話？人家韓市長要大進場耶！但實際上完全是一場『誤會』」。

她還原，原本今天的站台規畫是吳敦義、馬英九上台演講的時候，韓國瑜都在旁邊，時間預計是今晚的19時20分，這件事情經過雙方的再三確認。但不知是否韓國瑜有耽擱，遲遲沒出現，等了一小時後馬英九只好上台發表演講，內容也都是幫著韓的。他並沒有講的比較長，而是按原本雙方規畫的時間擬定的同等長度講稿。

「沒想到韓總統候選人在此時到場，台下韓粉開始鼓譟要馬下台。」徐巧芯表示，馬前總統說「我還沒講完」，卻被主持人打斷，中斷了演講。徐巧芯認為，馬還是很有風度地在台上舉起韓總統候選人的手替他助選；馬前總統盡可能把他的「團結」展現出來了，身為他的前發言人，徐巧芯說她真的很不希望他被誤解、被噓下台，因此澄清事情的始末。

韓辦今發布新聞稿表示，韓市長十分感謝吳主席、馬總統、洪秀柱前主席等貴賓朋友的支持和力挺，昨晚致詞前也與馬總統、吳主席在後台休息區聊天交流，分享看法；活動結束後，韓也馬上致電各個貴賓，感謝他們的支持，但馬前總統因已休息沒接到電話。

今天韓國瑜也第三度致電馬英九，並於中午雙方取得聯繫，韓辦轉述，馬前總統表示確實對於昨晚的情況感到錯愕，但不會放在心上，除請韓市長繼續加油外，也建議未來幕僚作業應更嚴謹，避免引發不必要的誤會。

徐巧芯今天在臉書PO文，「感謝韓市長本人願意向馬前總統說明昨天的狀況，並向馬前總統表達歉意！」韓市長在電話中再三表達歉意。馬前總統是認為，任何活動現場的安排都願意配合主辦單位，但應該要先通知比較好。

(中時電子報)