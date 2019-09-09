香噴噴的糕餅出爐，阿公阿嬤們都很興奮。（陳淑芬攝）

忠誠社區發展協會及台中市糕餅公會合作，在中秋節前夕邀請長輩來學做月餅，提前歡度中秋節。。

阿公阿嬤在中秋節前夕一起學做月餅！忠誠社區發展協會推動「長者健康管理—社區預防及延緩失能服務」與台中市糕餅公會合作，9日舉辦月餅、太陽餅DIY教學，邀請阿公阿嬤們手作糕餅初體驗，在歡笑聲中動手揉麵團、包餡及烘烤，現場餅香四溢，提前歡度中秋節。

台中市糕餅商業同業公會理事長蔡萬財為推廣糕餅及投入社區公益，與台中市西區忠誠社區發展協會推動「長者健康管理—社區預防及延緩失能服務」活動合作，在中秋節前夕，舉辦社區糕餅教學DIY活動，邀請長輩約50人參加，由元明商店經理方留智等人到場做示範教學。

方留智現場講解中部糕餅發源，並示範製作糕餅的小技巧， 現場老學員們大多是第一次動手做中秋節月餅、太陽餅，相當興奮，大家忙著揉麵團、擀麵糰及包餡料，無形間兼具強化肌肉效果，還有人發揮創意製作心型月餅，玩得興高采烈。社區志工到場烹煮什錦粥等菜色，現場吃又有得玩，提前歡度中秋節。

忠誠社區發展協會理事長田玉蓮指出，協會規劃豐富多元活動，包括有瑜珈、運動及應景等活動，鼓勵長者走出家門參加，增加手部運動與外界接觸及交友等機會，對延緩老化很有助益，並讓老年生活更精彩、快樂。

「參加社區活動，整的人的心花都開了！」86歲的張阿嬤笑開懷地說，她已有9個曾孫，過去也常自己出門運動，在半年前才參加社區活動，讓她學習到很多技藝、結交到不少好朋友，生活變得更新鮮有趣。

(中時 )