壽司、生魚片深受大眾喜愛，但有不少人擔心生魚片不夠新鮮、滋生細菌，或誤食藏在裡面的寄生蟲。對此，肝膽胃腸科醫師錢政弘表示，有位80多歲老先生就是因為吃不新鮮生魚片，造成肝臟囊腫感染發炎，最大一顆腫脹到13公分，慢一點治療恐有生命危險。食藥署建議，生食海鮮上桌後要快點吃下肚，不要放著拍照打卡，滋生更多腸炎弧菌、中毒。

錢政弘醫師在臉書提醍，單純肝臟的囊腫不會癌變，不過仍有細菌感染、發炎風險，「像這麼大的囊腫發炎一定要及時引流和抗生素治療才會好，慢一點可是有生命危險的喔！」先前錢醫師受訪時說過，曾在一名愛吃生魚片的男子的腸中發現超過20隻寄生蟲，使腸壁破皮、滲血。因此吃生食千萬要注意食材是否新鮮，否則建議煮沸達60度以上，時間約1分鐘，才能徹底幫食物殺菌。若是生食魚類，應冷凍處理，才有助消滅寄生蟲。

早安健康報導，衛福部食藥署過去的公告指出，以現代技術，寄生蟲大多都被凍死了，滋生細菌才最可怕。像是諾羅病毒，在生食生蠔、貝類等生鮮海產都可能會遭受感染。另外就是腸炎弧菌，在30～37度之間繁殖速度很快，可在12～18分鐘內繁殖一倍。也就是說，「生魚片中若殘留腸炎弧菌，在室溫下放置12分鐘其數量就會增加一倍！」也是台灣食品中毒發生率第一名。因此呼籲，生食海鮮時要快點吃，不要先拍照打卡再動筷，以免食品中毒。

(中時電子報)