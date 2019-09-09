楊曉樂自6歲開始學習跆拳道，後來接觸八極拳，在雙領域都表現突出，屢屢於縣級賽事奪得第一。楊曉樂經常住在教練家，拋下同齡孩子貪玩心性，潛心投入拳法練習中。（月眉國小提供／王昱凱花蓮傳真）

日前於美舉辦的新唐人武術大賽，來自花蓮壽豐月眉國小的楊曉樂，以10歲的年齡，將剛猛著稱的八極拳演繹的十分到位，奪下銅牌。教練姜新銀表示，此次出國征戰，好成績除了平時刻苦訓練外，更要感恩各界援助，讓小將免除旅費之苦，盡情展現扎實功力。

今年10歲的楊曉樂來自單親家庭，6歲時便隨著姜新銀學習跆拳，後觸及八極拳領域，在縣級賽事屢獲佳績，雙項目都拿過第一名。姜新銀表示，自6歲起楊曉樂平日在學校念書，週末住在自己家中練習，兩人情同父子，但年紀尚小的楊有時也會羨慕可以玩樂的日子。

「這不為誰，為你自己」，姜新銀提到，楊曉樂曾抱怨他很兇，嚮往普通孩子生活，但姜表示，武術與生活都需要用心感受，以尊敬、重視的態度去做，才能做好，因此對楊要求甚高，都是為了將來前途。

面對教練的用心良苦，楊曉樂拋下愛玩的心態，潛心投入八極拳練習。於新唐人武術賽，奪得10至18歲少年組，八極拳套路銅牌。楊曉樂站在賽場中間

，沈浸在武學當中，小小年紀將剛猛八極拳的沉墜勁、十字勁與纏絲勁發揮淋漓，打敗組別50多位好手，拿下銅牌。

姜新銀指出，楊曉樂遠赴美參賽，面對陌生場地與多達7隻的攝像頭，難免緊張失常，卻依然奪下名次，歸功於日常苦練。此番出國經費有賴縣長徐榛蔚、議員與校長廖仁藝四處奔走募款，才能讓小將順利爭光。

(中時 )