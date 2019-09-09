慈濟細胞治療中心引進日本設備，添購無菌隔離作業手套箱，與台大醫院成為全台唯二擁有機構，確保細胞療程施作時，病人培育細胞不受污染。（王昱凱攝）

花蓮慈濟醫院在衛福部核准下，成為全台第3家特管臨床檢驗醫院，更於9日為治療中心正式揭牌，成為東台灣第一的細胞治療機構。治療中心主任李啟誠表示，日本於三年前以開始施作相關療程，目前在衛福部核准下，開放第4期共8種癌症的療程，讓本土病友再也不須遠赴國外。

院長林欣榮表示，人體本身含有免疫細胞，抵禦病菌與感染源，此次與尖端醫療生技合作，藉由病人血液樣本，將其中的免疫細胞純化、訓練及培養，注回患者體內，使能力升級的免疫細胞殺死癌細胞。

李啟誠提到，日本是全世界發展細胞療程的先驅，以往在法規侷限下，台人只能遠赴日本治療，或透過醫療仲介將血液寄到日本培養，過程繁瑣耗時又昂貴。如今慈濟引入日本技術，與無菌隔離作業手套箱等設備，與台大醫院並肩走在醫療尖端。

衛福部於去年9月6日核准相關法規，慈濟於8月底獲得「實體癌症第4期」計畫通過許可，針對肺癌、食道癌、胃癌、大腸癌、乳癌、肝癌、腎臟癌及腦癌等8種癌症進行治療。利用免疫細胞療法殺死其他療程中殘存癌細胞，降低復發機率與延長病友生命。

李啟誠表示，目前細胞療程還在起步階段，需要政府法規嚴格介入，針對培育細胞的精純度、安全性與功效性把關，待日後技術與療效成熟，政府理應會接續放寬1至3期癌友使用，並列入健保當中。

(中時 )