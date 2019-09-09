13日中秋節就快來臨，月餅禮盒大戰不只要比風味和特色，外型更是攬客一大比拼亮點，無論喜歡中、西、台式特色的風格禮盒通通有，不僅要搶在第一印象先吸睛攬客，更要讓送禮的人面子裡子都兼顧。

高雄中央公園英迪格酒店的廣式月餅「舶來品木箱禮盒」，不僅外型吸睛，還能變身多功能文具收納盒，還有放置手機和擴音功能。（圖片提供／各飯店）

高雄中央公園英迪格酒店以融合鄰里文化的潮味設計風為品牌精神，月餅禮盒的設計也極富在地文創和實用的巧思。過去台灣經濟起飛時，高雄港迎來許多滿載貨櫃、舶來品木箱的商船，飯店便以這個富港都代表象徵的木箱為主題，打造廣式月餅「舶來品木箱禮盒」。

禮盒外型就像個飄洋過海而來的貨運木箱，裡面裝有5種不同口味的月餅，包含傳統飄香的棗泥核桃、流心奶黃，也有拿鐵珍珠紅豆、紅酒番茄蔓越莓、桂花蜜烏龍茶桔丁等創新口味，都有香薄的廣式油皮和滑順香濃的內餡。禮盒內的贈禮也延續舶來品文化概念，附上世界3大烈酒品牌ABS的伏特加隨身瓶2瓶，分別有今年新款的水蜜桃和檸檬口味。

吃完月餅的空盒，搖身一變還可成為多功能文具收納盒。禮盒上層附贈1本便條紙，上蓋內貼有磁鐵，將蓋子掀開立起後就成了可用磁鐵吸附紙條的Memo板，盒內還有能吸附迴紋針的小格空間；下層抽屜的底板翻面後，除了可當讓手機直立的放置架，還有播放音樂擴音的功用。廣式月餅5入「舶來品木箱禮盒」每盒1280元，限量2000盒推出不到1個月便已熱銷一空。

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店的「月圓．臻好」中秋月餅禮籃走野餐風。（圖片提供／各飯店）

桃園大溪威斯汀推出的限量「月圓．臻好」中秋月餅禮籃，賦予這個華人節慶全新的洋派風格，整個禮盒以貨真價實的手工訂製野餐籃呈現，民眾能以邊野餐、邊賞月的方式過中秋。盒內的酥皮月餅以中式糕餅經典與法式烘焙的細膩工藝製成，選用台灣在地食材創作，包含屏東萬丹紅豆、宜蘭金桔、雲林古坑咖啡、桃園茶農自產寶珠紅玉茗茶等，分別有小山園抹茶紅豆、望月奶皇、芝麻核果、咖啡巧克力、金桔夏威夷、寶珠紅玉6種口味。

這款顛覆中秋禮盒造型的中秋野餐禮籃也大獲消費者好評，大溪威斯汀總經理陳孝慈表示：「目前館內已陸續承接多張企業大宗訂單，民眾詢問度及訂購情況皆較往年踴躍熱絡，可望帶動飯店第3季餐飲營收1至2成的業績成長。」「月圓．臻好」中秋禮籃含6入月餅及龍潭綠茶與包種茶，每盒1280元。

台北王朝大酒店的「月光珍寶盒」經典款，有「滷肉綠豆椪」、「咖哩肉鬆椪」、「紅豆沙蛋黃酥」各2入口味。（圖片提供／各飯店）

台北王朝大酒店的「月光珍寶盒」中秋禮盒分為經典款與限量款，一大特色是按下開關後，經典款會有柔光從盒面上設計的孔洞散發出，限量款則是七彩燈光，搭配禮盒的圖樣，就像星光般浪漫，也象徵著明月高掛及團圓平安的祝福，也能化作居家氣氛燈。

月餅口味由新任烘焙坊主廚張程翔操刀，除了保留4款歷年奪獎款式，包含「滷肉綠豆椪」、「咖哩肉鬆椪」、「紅豆沙蛋黃酥」及「草莓優格洛神花酥」，另外也創新2款「梅干扣肉椪」和「湘蓮松子蛋黃酥」的口味。經典款禮盒有「滷肉綠豆椪」、「咖哩肉鬆椪」、「紅豆沙蛋黃酥」各2入，售價880元；限量款除了經典款3種口味外，還有「梅干扣肉椪」、「湘蓮松子蛋黃酥」「草莓優格洛神花酥」，每盒6入，售價980元。

香格里拉台北遠東國際大飯店的「豪華月餅禮盒」，以貴氣的「妝奩」為造型。（圖片提供／各飯店）

香格里拉台北遠東國際大飯店的「經典月餅禮盒」和「豪華月餅禮盒」大走雍容華貴的中國風，以古代女子擺放梳妝用品的「妝奩」呈現，大片的紅色、金色系更顯奢華和祝福喜氣。

「經典月餅禮盒」嚴選經典和人氣款式，包括蓮蓉蛋黃、松子仁白蓮蓉、桂圓紅棗和佛手烏龍茶，更有營養豐富的雜糧藜麥和清新香甜的蜂蜜柚子口味，入口後滿是甜蜜滋味；每盒6入，1188元。「豪華月餅禮盒」盒上還繫上中國結繩，象徵繫起花好月圓之意，盒內則有3款人氣口味各2顆，包含佛手烏龍茶月餅、雜糧藜麥月餅與蜂蜜柚子月餅；每盒6入，1588元。

國賓大飯店的「金月盈華」廣式月餅禮盒，6個印有不同精緻圖樣的金色圓鐵盒分別裝著不同口味的月餅。（圖片提供／各飯店）

國賓大飯店去年奪下「月餅王」寶座，一共狂銷超過27萬顆月餅，以每顆月餅厚度3.5公分計算，疊起來的高度堪稱比18座101大樓或1座聖母峰還高，而今年推出的「金月盈華」廣式月餅禮盒也有迷人造型。以低調質感的金棕色系設計，禮盒內有6款以馬口鐵製成的金箔色系圓形禮盒，其中5盒的盒蓋分別有跳耀、奔跑、坐著凝望等不同樣貌的可愛萌兔，另1盒則是優美的嫦娥守月圖樣，也兼具可重複使用、分裝小物的實用性。

口味方面，除了保留每年人氣款的紅豆蛋黃、金鑽鳳梨、棗泥、桂圓、芝麻，今年主廚團隊更研發出許多台灣人喜愛的芋頭口味，選用台中大甲檳榔心芋久熬至質地綿軟細緻，再用純手工壓成泥做為內餡，從薄透油亮的廣式外皮上一口咬下，香氣滿溢。「金月盈華」每盒6入，1380元。

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(中時 )