百貨業下半年度最重大的吸金檔期「周年慶」活動，受今年中秋節提早到九月中影響，業者紛紛提早以預購形式搶先開賣，其中廣三SOGO百貨斥資取得授權，推出百變天后HELLO KITTY及台灣人氣插畫家掰掰啾啾聯名商品做來店禮及滿額贈品，包括野餐籃、折疊椅、折疊桌，只要卡友只要單筆消費滿2200就能把它帶回家。

百貨周年慶是婆婆媽媽年度化妝品囤貨檔，各家百貨都鎖定化妝品、內睡衣推出滿兩千送兩百，或全館滿三千送三百的促銷，且為提早催出買氣，並推升客人消費總額，廣三SOGO提早到11日舉辦預購會，推出8萬組化妝品特惠組，除單筆滿2000送200元廣三SOGO商品禮券外，滿萬再加送400元，預購會期間持聯名卡消費單筆滿3000元還可獲「HELLO KITTY X OLOGY伸縮托特包」，限量4000份。

而9月18日周年慶正式開打後，持廣三SOGO手機APP消費單筆滿2萬獨家再加送「HELLO KITTY X OLOGY行動電源」，限量150個。

(中時 )