台中市動物之家挑選3隻收容犬與警犬隊員互動，一同歡慶屬於「毛小孩」的節日，除了在草地玩遊戲、體驗游泳。（台中市警局提供／張妍溱台中傳真）

因車禍截肢的收容犬「博恩」，更在專人看顧下，獨力「漂浮」水面完成泳訓。（台中市警局提供／張妍溱台中傳真）

9月9日是台灣狗節，台中市警察局警犬隊首度舉行收容犬與警犬的相見歡活動，讓不同生活圈的「毛小孩」進行交流，同時向大眾宣導愛護動物、珍惜犬隻、提倡「領養代替購買」觀念，呼籲民眾以正確的態度飼養不同處遇的犬隻，共同創造良善的「毛小孩」生活環境。

提前慶祝9月9日台灣狗節，台中市動物之家挑選3隻收容犬「博恩」、「巴特」、「懷特」與警犬隊員「Bobby」、「JJ」、「水餃」互動，一同歡慶屬於「毛小孩」的節日，除了在草地玩遊戲、體驗游泳，因車禍截肢的收容犬「博恩」，更在專人看顧下，獨力「漂浮」水面完成泳訓，獲得現場觀眾熱烈掌聲。

台中市警察局警犬副隊長盧致明說，警犬隊與台中市動保處合作，自今年3月起，陸續進行收容犬與警犬互動課程，每次將近2小時。在與警犬互動中，讓收容犬學習「社會化」，遠離曾受虐的恐懼陰影，逐漸活潑、勇敢；並共同拍攝宣傳影片，呼籲「領養代替購買」觀念。

警犬副隊長盧致明表示，台中市警犬隊共有8隻警犬隊員，為了照顧毛隊員們的健康，維持正常執勤任務，每年辦理2次健康檢查，進行腹部超音波、抽血、寄生蟲等檢查項目，加強狂犬病補強注射等；9月9日是台灣狗節，讓毛隊員們休假1天，健康開心過狗狗節。

(中時 )