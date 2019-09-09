對於媒體報導郭台銘將於9月13發表退黨聲明，郭台銘辦公室今天下午表示，外傳的劇本很多，感謝認同郭台銘理念的朋友，希望大家能多給一點時間思考，9月17日之前，一定會給各界答覆，蔡英文彰化縣競選總部主委魏明谷預測，未來多組人馬競選，總統大選回歸國政論辯上，民進黨要嚴陣以待，做好「防台」準備，並提出3大影響。

魏明谷表示，千呼萬喚始出來的郭台銘，終於到了要掀底牌的時候，郭台銘預計以獨立參選人身份參選，從「只聞樓梯響」到「為有暗香來」，由郭台銘擴編發言人群為政論及時事因應小組、增加北、中、南、東辦公室，可知一二。

魏明谷表示，這也代表2020將有3組人馬參加競逐未來4年台灣社會價值選擇的競賽。郭並指出，郭台銘確切宣佈時間應該在於9月16日，在11月2日前要繳足28萬384的連署份數才能成為合格的候選人，並預測郭參選有3大影響。

首先，魏明谷認為會影響韓持續以大型造勢凝聚韓粉，再者，郭台銘與吳敦義主席如凱薩與龐培的情節，郭台銘在考慮再三後決定參選，正如凱薩所言「骰子已經擲下」他會「跨越拉比孔河」直逼元老院選他為執政官，這也是國民黨命運的轉捩點。

魏明谷預期總統大選終於可以回歸到國政問題的論辯上，端出牛肉爭取選民認同，如郭之前提出的0至6歲國家養，半導體精密機械到美國等，民進黨要嚴陣以待，做好「防台」準備。

(中時 )