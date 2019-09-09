高雄一名曾姓男子疑追求楊姓女高中生不成，7日竟當街持刀砍殺楊女20多刀，楊女還因伸手擋刀，一根手指遭砍斷。警方獲報趕到現場逮捕曾男並將重傷的楊女送醫，但左手三根斷指已來不及接回。曾男經連夜偵訊，今被高雄地檢署聲押獲准。

高市鼓山分局指出，22歲曾男暗戀楊女，但女方並不想和他交往而多次拒絕。曾男7日下午預藏西瓜刀，埋伏在路口等候楊女出現。楊女表示只想要讀書、不想和他交往，曾男一聽惱羞成情緒失控，當下持刀朝少女揮砍。

楊女遭曾男亂刀劈砍，情急之下，下意識地伸出左手阻擋，三根手指遭利刃削斷，滾落一旁。一旁的男民眾見義勇為，出其不意猛踢曾男一腳後，曾男才停手將西瓜刀丟棄在地上、呆坐路旁，員警隨後到場將其逮捕。全案訊後曾男遭移送高雄地檢署，檢察官9日向法官聲請羈押獲准。

楊女經診斷，頭部、身體、手腳20多處都有刀傷，生命跡象穩定，但斷指已來不及接回，目前仍在加護病房觀察中。

(中時 )