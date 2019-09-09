台中郵局長期募集各界愛心，今年捐贈1300盒喜憨兒月餅給弱勢學童。（陳淑娥攝）

中秋佳節將屆，台中郵局持續與喜憨兒基金會合作，連續10年推廣愛心月餅，今年豐原、神岡及大肚郵局募集1300盒月餅，9日捐贈給豐、神地區共17間國小弱勢學童，10日則在大肚舉辦，共計將有26所小學受惠。

捐贈儀式9日在豐原郵局郵務大樓舉行，台中郵局局長邱京華將一盒盒的愛心月餅，親手交給學生代表手中，孩子們十分開心，心中湧上一股暖流；學校也回贈感謝函，紛紛謝謝各界的愛心。

邱京華表示，今年喜憨兒愛心月餅捐贈總數量超過1300盒，除本次豐原郵局捐贈583盒及神岡社口郵局434盒外，10日將於大肚區大肚國小舉辦1場次捐助，共計26所小學受惠。

喜憨兒社會褔利基金會副總薛怡平指出，去年月餅銷售減少25％，她非常擔心孩子狀況受影響，有訂單才能讓他們有事做，幸好今年成長15％；喜憨兒的生產的產品，月餅占25％、喜餅佔了一半，其餘的就是餅乾類。

(中時 )