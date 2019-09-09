家裡濕氣太重？專家傳授5個訣竅，讓你不再煩惱。

濕氣重到衣服曬不乾、棉被睡不暖，身體總覺得濕黏沉重。更恨白茸茸的黴菌像雨點般灑落在只穿過一次的昂貴皮衣。

在美國，每日監測各地區的黴菌濃度，只要清晨打開報紙或上網路，就可以查到各州當日的黴菌濃度指數。黴菌濃度高，可以關窗開空調或除濕機；黴菌濃度低，開窗戶讓流通空氣帶走室內黴菌。

但無論氣候為何，防止黴菌的關鍵在於維持室內乾爽、遠離潮濕。

如何得知你家是否潮濕？

美國國家住商協會（National Association of Home Builders）建議，第一查看家裡牆壁、窗戶是否有水霧存在。當溫暖潮濕空氣遇到溫度低冷的物體表面，就會產生珠簾狀的薄水霧。

另一指標是，家裡的木窗木門吸收水氣後體積膨脹，變得難以開啟。

第三是裝上濕度計，隨時監測室內濕度狀況。

有哪些方法可以讓居家環境維持乾爽？

室內設計應維持通風及良好採光。（圖片來源：pixabay）

第1招 保持通風

室內設計應維持通風及良好採光。尤其浴室、廚房、地下室等容易潮濕發霉的地方，最好開扇窗戶或加裝獨立通風系統。

第2招 隨時保持乾燥

養成隨時保持乾燥的好習慣。黴菌生長的速度，快過你的想像。「大多數黴菌在積漏水24小時內就會出現，」美國北達可達州立大學植物病理學家尼爾森博士說。

從事任何需要用水的活動，如洗手、沐浴、清洗碗筷或烹調時，記得打開抽風機或鄰近窗戶，保持空氣流通，避免水氣堆積。

洗完澡後使用風扇吹乾地面。

流理台下可鋪條長毛巾或雙層踩腳墊，隨時擦拭水跡。

定期檢查天花板、牆壁或水管是否漏水。若有漏水發霉，儘速找出原因並修復。並可利用大電風扇吹乾牆壁、天花板或地面等易受潮的地方。

定期清理更換家裡各種水盆水箱等盛水容器，如冷氣機、冰箱、除濕機水箱，以免積水被再度回收至空氣中。

潮濕季節家電用品或電腦容易當機，每天最好開啟5分鐘熱熱機。家電器具本身的熱度自然可以驅散濕氣。

按照除濕的空間比例，選擇合適產品。（圖片來源：pixabay）

第3招 按空間大小選擇除濕商品

按照除濕的空間比例，選擇合適產品。

顆粒性化學除濕劑兼具防蟲、芳香效果，適用於密閉小型空間，如衣櫃。

最好選擇可重複使用型（成分為二氧化矽或矽晶）較環保，吸飽水分後日曬或微波後可再度使用。

近來因講究健康而流行的木炭、竹炭，是賣場最常缺貨的除濕商品。

木炭、竹炭的表面空隙可以吸附水氣，兼具除臭效果，適合小面積的除濕。而且可曬乾重複使用，不傷害環境。

放籃竹炭或木炭在花盆、魚缸、電腦旁或洗手台下，吸濕除臭兼具美觀效果。你也可以自製除濕盒。將備長炭或竹炭放入保鮮盒，收納食物或怕潮濕的麵粉很方便。

但竹炭或木炭的缺點是除濕效果較差。因此每3～6個月就需更換。

具有建築相關經驗，特力和樂（HOLA）除濕專家許添進指出，竹炭、木炭也可用在室內裝潢，在鋪木質地板前先撒一層竹炭、石灰，就可達到防潮防蟲效果。貴重物品如相機，需要可調控濕度的防潮箱；去除空氣中的濕氣，除濕機效果較好。

廚房裡唾手可得的蘇打粉可以吸收濕氣。（圖片來源：pixabay）

第4招 擅用廚房裡的天然除濕劑

廚房裡唾手可得的蘇打粉可以吸收濕氣，結塊後可用來當清潔劑，刷洗浴缸、洗手台、臉盆等，去油去污兼防黴，效果頗佳。

咖啡渣兼具吸濕除臭雙重效果，放進紗布袋、絲襪或棉襪中，就是方便好用的小型除濕包。

散發淡淡香氣的洗衣粉也是好用的除濕劑。打開新的盒裝洗衣粉（或將舊的倒入用完的除濕盒中），在塑膠膜上搓幾個小洞，放在流理台下方或任何需要除濕的角落。

洗衣粉吸飽水分結塊後可拿去清洗衣服，一點不浪費。但洗衣粉除濕劑要避開米缸位置，以免白米吸收洗衣粉的味道，家事達人林素芬提醒。

第5招 濕敷法防霉

敷臉是愛美女性維持皮膚水嫩的秘訣，這種濕敷法也可以去除居家難纏的黴斑。

將廚房紙巾捲成軸狀，放入漂白水中，待紙巾吸飽漂白水後拿起，直接敷在黴菌生長的地方約10分鐘，大概一、兩次就可以完全去除黴斑。這是藝人最愛用的除黴法，林素芬提到。

早期在上海的達官顯貴或仕女名伶，為了保養昂貴服飾，衣櫥裡鑲有一排暖黃的燈泡，用來去除濕氣。

現在台灣也有些很快讓自己覺得貴氣幸福的方法。例如利用烘被機或除濕機將被烘暖，滂沱大雨裡躲進暖烘烘乾燥的被窩，一下子就可以進入夢鄉。

除濕、防黴、抗敏三部曲，其實並不難。

(中時電子報)