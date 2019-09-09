新北市副議長陳鴻源（左2）今率多位市議員勞軍。（新北市議會提供／譚宇哲新北傳真）

本周五就是中秋節，新北市議會議長蔣根煌、副議長陳鴻源今天上午分別帶領多位市議員一同慰勞新北市駐守國軍，致贈加菜金，祝福國軍弟兄們中秋佳節愉快。

新北市議會蔣根煌與陳鴻源今兵分兩路，率陳錦錠、王淑慧、李余典、周勝考、蔡錦賢、陳明義、林金結、游輝宂、張志豪、江怡臻及陳偉杰等多位議員，前往海巡署艦隊分署、海巡署金馬澎分署、北部地區後備指揮部、陸軍關渡地區指揮部、憲兵訓練中心、新北市憲兵隊、新北市後備指揮部等單位，關心國軍官兵的生活及操演狀況，並致贈加菜金。

蔣議長表示，中秋連假將至，許多國軍弟兄無法回家過節，必須堅守崗位、保家衛國，情操令人感佩，希望大家實踐「軍愛民、民敬軍」的精神，促進社會的安定與進步。

海巡署艦隊分署分署長謝慶欽表示，感謝蔣根煌議長每年不忘前來關心國軍弟兄，未來將更加積極從事各項操演，善盡保衛國家的職責，不負市民所託。

(中時 )