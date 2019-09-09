苗栗縣卓蘭鎮砂石場8月30日驚傳槍響，47歲余姓男子疑因勒索500萬元不成，洩憤朝砂石場連開兩槍後逃逸。苗栗警方組專案小組4天內破案，將余男等人移送法辦並起出多把手槍，苗栗縣議會議長鍾東錦9日到大湖警分局頒發破案獎金，慰勉員警辛勞。

余男向砂石場業者勒索不成，8月30日夥同多位友人驅車前往砂石場開槍示威，待他們離開之際，砂石場業者兒子開著怪手往余男座車直驅，瞬間將車輛左半邊砸毀，駕駛與乘客跳車逃逸。內政部警政署刑事警察局中部打擊犯罪中心、苗栗縣警察局刑警大隊與大湖警分局成立專案小組，並報請苗栗地檢署指揮偵辦，4日內偵破逮捕余男等9名嫌犯移送法辦，並起獲3把作案手槍。

鍾東錦9日頒發10萬元破案獎金，其中刑警大隊及大湖分局各5萬元，勉勵員警辛勞。鍾東錦期許，針對轄內重大、社會矚目案件，警方應展現團隊合作、發揮辦案專業，以迅速偵破、有案必破為目標，並持續強化緝毒、肅槍、掃黑及打詐量能，有效打擊不法，營造安居樂業的生活環境。

(中時 )