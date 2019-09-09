中興大學有機農夫市集12歲了！日前十二週年慶還邀請邀請惠明盲校院生到場慶祝，並推出幼兒食農教育活動。市集經理楊文仁9日表示，市集近年與幼兒園合作推動食農教育課程，讓讓幼兒能體驗蔬菜的栽培過程，了解餐桌上的食物從何而來。

全台第一個有機農民市集--興大有機農夫市集，由中興大學生物產業管理研究所董時叡教授與現任中興大學副校長黃振文老師分別擔任召集人與創辦人，提供市民假日安心採購有機農產品的好去處，民眾吃得健康，買得安心。

興大有機農夫市集每年周年慶活動都邀請惠明盲校的師生帶來戶外音樂會，9月7日與惠明盲校院生慶祝外，並舉辦幼兒的食農教育活動，帶領小朋友跟家長認識高麗菜的成長過程，展示各階段的高麗菜盆栽，並介紹蔬菜病蟲害，並以市集的高麗菜與糯米製作竹筒飯DIY，讓大小朋友大開眼界。

市集經理楊文仁表示，近年與中興大學附近的幼兒園合作推動食農教育課程，讓幼兒能體驗蔬菜的栽培過程，培養他們對於食物的感知能力。

(中時 )